Ingresos del Gobierno Federal aumentan 8.6% en enero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que los ingresos del Gobierno Federal registraron un incremento de 8.6 por ciento en términos reales, superando lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación, posicionando a los impuestos como el principal medio de recaudación para el gasto público.

De acuerdo con la autoridad fiscal, durante el primer mes de 2026, los ingresos alcanzaron 69 mil 82 millones de pesos lo que representó un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos, superando en 105.4 por ciento a las proyecciones alcanzadas en enero del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las y los contribuyentes.

Asimismo, el SAT detalló que la recaudación de impuestos alcanzó la cifra de 595 mil 758 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 11 por ciento, en comparación con enero de 2025.

Según el comunicado de la SHCP, la principal recaudación del Gobierno Federal proviene del Impuesto Sobre Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los cuales concentran la mayor parte de la recaudación.

En este sentido, los recursos obtenidos por concepto de ISR ascendieron 13.5 por ciento con 326 mil 991 millones de pesos, consolidándose como el impuesto con mayor aportación a las finanzas públicas. Por su parte la recaudación del IVA registró un incremento de 1.4 por ciento con 152 mil 873 millones de pesos, es decir, 7 mil 507 millones de pesos más respecto al mismo periodo del año anterior.

En tanto, la recaudación del IEPS mostró uno de los mayores crecimientos porcentuales, con un avance de 18.8 por ciento, al sumar 88 mil 864 millones de pesos, impulsado por una mayor recaudación en bienes y servicios de este impuesto.

Hacienda señaló que estos resultados reflejan una recaudación acelerada mediante mecanismos que facilitan el incremento del gasto público en el cumplimiento de las obligaciones fiscales lo que permite al Gobierno Federal mantener su infraestructura, programas sociales y servicios para el crecimiento económico beneficiando el desarrollo del país y de la población.

