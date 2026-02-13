“Todo mundo está en favor”: SE sobre T-MEC

Las empresas y sectores mexicanos no han planteado en ningún caso que el Tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) no sea ratificado, “todo mundo está en favor de que sí, se siga adelante, se revise, siga adelante, se renueve y se perfeccione”, comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante su participación en la conferencia presidencial de ayer, el Ebrard Casaubón mencionó que fue terminada la consulta sobre el T-MEC, tanto en Estados Unidos como en México, a más de 30 sectores de la industria, como el obrero, sindicatos y agricultura, lo que derivó en tener un panorama “claramente identificado” ante al resolución del tratado comercial.

El Dato: El T-MEC tendrá revisión el próximo 1 de julio para estudiar su posible extensión; de llegar a consenso de renovación, el tratado tendrá otros 16 años de vigencia.

“Entonces, queda muy claro que, en todas, no tenemos ningún caso que se haya planteado, por parte de empresas mexicanas o sectores en México, que no se ratifique el Tratado. Todo mundo está en favor de que sí, se siga adelante, se revise, siga adelante, se renueve y se perfeccione”, señaló el titular de Economía.

Resaltó que la consulta sobre el Tratado Comercial, en sectores industriales localizados tanto en Estados Unidos como en México, fue una acción que sin precedentes y que muestra apertura en la participación del empresariado, “no se había hecho antes, no se hacía la consulta, era muy cerrada la participación. Entonces, bueno, se hizo esa consulta, se sistematizó”.

Añadió que, una vez concretado el posicionamiento sobre la continuidad del T-MEC, el siguiente paso será perfeccionarlo, puesto que existen temas muy específicos.

3.5% creció el comercio México-EU de enero a octubre del 2025

Al especificar sobre su reciente visita a Washington, el titular de Economía dijo que mantuvo un diálogo con el embajador Jamieson Greer, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, sigla en inglés), y el representante de Comercio, Howard Lutnick, para tratar 12 puntos prioritarios planteados por México.

Entre estos, está el arancel hacia el acero y el aluminio, que calificó como “disfuncional en términos económico y muy costoso”.

También, dijo Ebrard Casaubón, fue abordada la “alineación” de aranceles asociados con la industria automotriz, especificando que este alineamiento proviene de decisiones durante un lapso prolongado ante diferentes tipos de aranceles, por lo que expresó la necesidad de homogeneizar estos impuestos encaminados a la industria automotriz mexicana para evitar que se conviertan en una desventaja.

4.7% del PIB representa la industria automotriz en México

ANDAMIAJE ECONÓMICO. Al respecto, el departamento de Análisis de Citi, explicó que el acuerdo comercial es un andamiaje que sostiene el crecimiento y la estabilidad del bloque económico de América del Norte, además de ser un marco moderno y fundamental para la estabilidad y crecimiento.

En su informe US-Mexico-Canadá Agreement, el banco reconoció que éste es un momento crítico para la estabilidad económica y el crecimiento del bloque. “En momentos de tensiones comerciales, reacomodos industriales y rivalidad geopolítica con China, el documento sostiene que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá funciona como un escudo frente a la volatilidad global y como una plataforma de competitividad regional”, especifica el documento.

Es importante mencionar que en 2024, el comercio trilateral alcanzó los 1.9 billones de dólares, casi 400 mil millones de dólares más que con el acuerdo que entró en vigor en 2020. “Sólo el intercambio de bienes sumó 1.6 billones de dólares, confirmando la profundidad de las cadenas productivas compartidas”, explicó el informe US-Mexico-Canadá Agreement.