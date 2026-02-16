CFE, ICA y Gobierno de CDMX inspeccionan condiciones del sistema eléctrico en el Estadio Ciudad de México.

Como cierre de la gira de trabajo por las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor; la Directora General de ICA, Guadalupe Phillips Margain; autoridades del gobierno de la Ciudad de México; y de la Coordinación de los Trabajos del Gobierno Federal para que se realice el Mundial 2026, realizaron una visita técnica al Estadio Ciudad de México. El objetivo fue supervisar la infraestructura eléctrica estratégica que garantizará la confiabilidad del suministro durante el torneo, en beneficio de residentes y visitantes.

En el recorrido, se revisaron las condiciones operativas de los circuitos principal y emergente subterráneos, así como un segundo circuito emergente aéreo que permitirán atender escenarios de alta demanda y operación continua; también se inspeccionó el seccionador y la subestación eléctrica. Asimismo, se dio seguimiento a las acciones de mantenimiento predictivo y preventivo, inspección y verificación ejecutadas como parte del plan de fortalecimiento instruido en el marco del Grupo de Seguimiento al Mundial 2026, encabezado por la Secretaría de Energía.

Durante la visita, la Directora General de la CFE destacó la calidad y rapidez del trabajo realizado por el personal electricista para proveer de energía a esta sede mundialista. Además, señaló que las obras efectuadas beneficiarán a los usuarios de los servicios doméstico, comercial e industrial, así como a la población en general.

Con esta visita concluye la gira de trabajo por Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, reafirmando su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con las autoridades estatales para garantizar que el Mundial 2026 se desarrolle con confiabilidad eléctrica, capacidad de respuesta y seguridad operativa en todas las sedes.

En esta visita técnica acompañaron a la Directora General de la CFE, el Director de Operación, Javier Maldonado Ramos; el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez y el Director de Distribución, Gustavo García Huirache; la Directora General de ICA, Guadalupe Phillips Margain; la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas (en representación de la Jefa de Gobierno); la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero; y Karina Rodríguez Mejía en representación de la Coordinación de los Trabajos del Gobierno Federal para que se realice el Mundial de Futbol México, Estados Unidos y Canadá 2026.