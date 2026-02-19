Los Cabos recibe 3.77 millones de turistas y genera derrama de 133.3 mmdp en 2025

En 2025, llegaron a Los Cabos, Baja California Sur 3.77 millones de turistas, un incremento de 0.6 por ciento respecto al año antepasado, del total sólo 2.3 millones de personas fueron visitantes internacionales, y se generó una derrama de 133.3 mil millones de pesos; además de más de 44 mil empleos nuevos, señaló Rodrigo Esponda Cascajares, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

“El impacto que se genera en la comunidad a través de la derrama directa que estos 3.77 millones de visitantes que vinieron al destino se generaron 133 mil millones de pesos en derrama directa a la región, que es obviamente muy importante el empleo que se genera en la industria turística de Los Cabos, 44 mil plazas de empleo turístico que tienen, además, un índice de ingreso 37 por ciento superior a la media de ingreso estatal”, sostuvo en conferencia de prensa.

El directivo dijo que del total de personas que llegaron al destino turístico el año pasado, 1.4 millones fueron pasajeros domésticos y 2.3 millones son internacionales, además, mencionó que, Los Cabos es el tercer destino de México que recibe al mayor número de personas que provienen de otros países y se ha consolidado en el sexto lugar con volumen general de tráfico aéreo en el país.

Añadió que los tres mercados principales con los que se cuenta son Estados Unidos, México y Canadá, pero resaltó que tras la generación de conectividad con más rutas aéreas, actualmente se tienen 21 mercados y se trabaja en posicionar y fortalecer al destino turístico.

Esponda Cascajares señaló que en 2026 se espera un crecimiento de 2.0 por ciento en número de visitantes similar a lo que se registró en los dos años anteriores, “lo que estamos esperando en 2026, un ligero crecimiento y por eso tenemos que buscar calidad sobre cantidad, es más importante encontrar que el turista se quede más tiempo, que genere más derrama y que recorra más la región para generar un millón de turistas adicionales”.

