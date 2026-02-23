Acciones en seguridad del Gobierno Federal brindan certidumbre para invertir, reconoce Concamin

Luego del operativo realizado por las fuerzas armadas en Jalisco y los trabajos para restablecer el orden, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) aseguró que las acciones emprendidas por el Gobierno Federal refuerzan la confianza en las instituciones, brindan certidumbre para que haya inversiones y favorecen el desarrollo económico y social del país.

“En la Concamin cerramos filas con nuestras autoridades, reconociendo que estas acciones representan un decidido impulso en favor del imperio de la ley y la vigencia plena del estado de Derecho… Más allá de los sucesos coyunturales que se han registrado, aquilatamos que estas acciones fortalecen la legalidad, renuevan la confianza en nuestras instituciones, refuerzan la certidumbre para invertir y favorecen el desarrollo económico y social del país”, añadió en un comunicado.

Los industriales destacaron que es una prioridad que se garantice el Estado de derecho, respaldaron “el liderazgo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo así como la “eficaz acción” de los elementos de las Fuerzas Armadas de México “en favor de la legalidad, la justicia y la paz”.

La Confederación señaló que las acciones gubernamentales para recuperar el orden y la paz son un compromiso con la legalidad y la seguridad y representan la fortaleza del Estado mexicano, destacó que se mantendrá atenta a los reportes oficiales y que el país, ante los hechos recientes, necesita que haya un trabajo conjunto entre autoridades y sector privado.

“Con estas acciones quedan de manifiesto la fortaleza del Estado Mexicano y su claro compromiso con la legalidad y la seguridad. Permaneceremos atentos a los reportes oficiales, reiterando nuestra confianza en la fuerza de las instituciones y nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades en la agenda de seguridad y justicia. México nos convoca a trabajar unidos , compartiendo responsabilidades de la mano con nuestras autoridades”, indicó.

cehr