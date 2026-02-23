Devossion by Live Aqua, enamora e inspira desde playa del Carmen

En Playa del Carmen, Quintana Roo.

Con una inversión de 20 millones de dólares y la promesa de convertirse en un nuevo referente de hospitalidad de lujo en el Caribe mexicano, el hotel Devossion by Live Aqua Playa del Carmen abrió oficialmente sus puertas, como parte de la estrategia de expansión de Grupo Posadas en uno de los destinos turísticos más dinámicos del país.

El complejo, que opera bajo un concepto todo incluido sólo para adultos, cuenta con 314 habitaciones y ha generado mil 400 empleos directos e indirectos, en un momento en el que el turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos de Quintana Roo. Además, recibió una inversión de 20 millones de dólares y proyecta una ocupación de 76 por ciento en 2026, impulsado por turistas de Estados Unidos, Europa y el creciente mercado chino.

Sin duda, el cenote es la principal atracción de este hotel. ı Foto: Especial

El Dato: El resort propone un ecosistema integral de experiencias memorables, gastronomía gourmet, un Cenote Spa de clase mundial, así como entretenimiento inmersivo.

No es casualidad que el proyecto sea considerado pieza clave en la expansión de la compañía hacia el Caribe, donde el turismo emocional —ése que privilegia experiencias sobre estancias— se ha convertido en el nuevo rostro del lujo.

UN REFUGIO DISEÑADO PARA VOLVER A SENTIR. Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, el resort cuenta con 314 habitaciones que combinan elegancia contemporánea con la esencia característica del Caribe mexicano. En sus balcones, el amanecer se convierte en un ritual, mientras que sus espacios invitan a redescubrir el silencio, la calma y la complicidad.

Los atardeceres desde el lobby de este hotel all inclusive es lo máximo para las pupilas de los huéspedes. ı Foto: Especial

De este total, la propiedad tiene habitaciones con alberca compartida en el primer piso; habitaciones con su propia minialberca; 175 habitaciones con vista directa al mar ya sea frontal o parcial. Las habitaciones que no tienen vista al mar cuentan con valores agregados como acceso a la alberca principal o su propia alberca en la terraza.

Asimismo, hay 35 suites en total, que incluyen una presidencial, seis Devossion Suites, y 14 suites con plunge pool.

El Tip: La oferta de Posadas se distribuye en 38 por ciento la categoría de resorts, 26 por ciento, para la de Upscale y 35 por ciento Midscale.

El concepto gira en torno al romance. Desde experiencias gastronómicas que apelan a los sentidos hasta su Cenote Spa, concebido como un santuario de renovación, el lugar busca algo más que satisfacer. Busca emocionar, pero al mismo tiempo quiere que sus visitantes reconecten consigo mismos y con quien tienen al lado.

Cuenta con los mejores establecimientos para disfrutar de las bebidas de los visitantes. ı Foto: Especial

De igual forma, Devossion by Live Aqua incluye siete restaurantes, cuatro bares y un speakeasy. Se destaca que, al ser un concepto de “todo incluido”, los huéspedes pasan gran parte del día en los restaurantes, lo que genera un alto volumen de producción de alimentos, por lo que la plantilla dedicada específicamente a alimentos y bebidas está compuesta por entre 210 y 230 personas, incluyendo stewards, cocineros, meseros, cantineros y supervisores.

LA APUESTA POR EL FUTURO DEL TURISMO. La apertura también envía un mensaje claro: el turismo en el Caribe mexicano sigue evolucionando.

Para Posadas, este resort representa una nueva forma de entender la hospitalidad y forma parte de su estrategia de crecimiento, que contempla más de 30 nuevas aperturas hacia 2027, de las cuales 57 por ciento estarán enfocadas en destinos de playa. “Este concepto refleja nuestra visión de crear experiencias memorables que conecten emocionalmente con nuestros huéspedes”, afirmó José Carlos Azcárraga, director general.

Al menos cuatro piscinas deleitan a los visitantes que llegan este resort. ı Foto: Especial

La operación de este resort genera más de mil 400 empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía turística de Quintana Roo y consolidando a la región como uno de los destinos más importantes del mundo.

“El hotel abre con una operación sólida y con una visión clara de largo plazo, buscando convertirse en un punto de orgullo para la comunidad y un motor de desarrollo económico”,

afirmaron.