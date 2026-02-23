Golpe al CJNG paraliza aeropuertos y carreteras

Los hechos violentos perpetrados en 20 entidades del país por integrantes del crimen organizado tras la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), paralizaron la actividad económica por la cancelación de más de 200 operaciones aéreas en tres aeropuertos, más de 250 bloqueos carreteros, quema de establecimientos comerciales y unidades de transporte de carga y pasajeros; así como el cierre temporal de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sucursales bancarias.

Estas acciones derivaron en que la Iniciativa Privada reconociera la labor de las Fuerzas Armadas y de seguridad del país por el operativo realizado en Jalisco; sin embargo, exhortaron a que se mantenga el Estado de derecho y salvaguardar a las familias y la actividad económica del país.

La detención y posterior muerte del líder del narcotráfico provocó que se bloquearan carreteras en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, así como Manzanillo, lo que originó que diversos vuelos tuvieran afectaciones, según indicó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de los aeropuertos internacionales de Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, informó que más de 200 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados este domingo por decisión de las aerolíneas; sin embargo, dijo que los hechos de violencia no impactaron la operación ni la seguridad de sus instalaciones.

El aeropuerto de Guadalajara informó que, según su último corte de las 18:30 horas, tenía registradas 56 cancelaciones y 35 demoras; mientras que, el de Puerto Vallarta, hasta las 14:00 horas tuvo 87 cancelaciones. Compañías aéreas como Volaris, Aeroméxico y Viva informaron que sus operaciones se vieron afectadas, sólo la última reportó 14 vuelos cancelados desde y hacia Puerto Vallarta y 14 más desde y hacia Guadalajara.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) destacó que debido a las “incidencias presentadas” al menos 11 plazas de cobro cerraron; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó con corte a las 20:00 que tras los 252 bloqueos carreteros, 90 por ciento de ellos “fueron desactivados”.

En carreteras, las operadoras de camiones de pasajeros ETN Turistar, ADO y Estrella Roja cancelaron sus operaciones y servicios en el territorio mexicano con el propósito de salvaguardar la integridad de pasajeros y colaboradores luego de los hechos de violencia.

Tras estos, la quema de vehículos, de establecimientos y las afectaciones a la infraestructura pública y privada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la actuación del Gabinete de Seguridad, así como la coordinación con las autoridades estadounidenses; sin embargo, exhortó a los tres niveles de gobierno a realizar las acciones necesarias para restablecer la seguridad y el Estado de derecho.

“Exhortamos a las autoridades a reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad...”, dijo.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hizo un llamado a mantener la calma, la prudencia y responsabilidad y coincidió en el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de seguridad, pero instó a que la “protección de las personas debe ser siempre la prioridad”. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a las autoridades que se protejan las vialidades, carreteras, comercios y establecimientos a fin de salvaguardar la integridad de la población.

Tras las incidencias delictivas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo activó un esquema de monitoreo y coordinación con autoridades y llamó a priorizar la seguridad y atender información oficial.

Finalmente, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) sostuvo que es indispensable y obligatorio que prevalezca la accesibilidad en las vías de comunicación y se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación de autotransporte de carga. Recordó la importancia del eje operativo del autotransporte de carga como una actividad estratégica que garantiza el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional.

El Servicio de Administración Tributaria informó que varias oficinas y Módulos de Servicios Tributarios suspenderán actividades hoy en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, tras los recientes bloqueos en carreteras y hechos violentos.

Asimismo, las sucursales bancarias de BBVA, Santander, Banamex no abrirán hoy, con la intención de salvaguardar a clientes, personas usuarias y colaboradoras, pero exhortaron a que se usen los canales digitales para realizar operaciones.

No obstante, Santander destacó que sólo algunas sucursales de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit no abrirán este lunes y Grupo Financiero Banorte aseguró que los establecimientos de Jalisco y Michoacán permanecerán cerrados, mientras que en Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio de algunas sucursales iniciará a partir de las 11:00 horas.

Coppel también informó que cerrará sus sucursales en Jalisco hasta nuevo aviso con la intención de que colaboradores, clientes y comunidades se mantengan seguros.