Economía crece 1.8% en el cuarto trimestre del 2025

EN EL ÚLTIMO trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento en términos reales de 1.8 por ciento y de 0.9 por ciento a tasa anual y trimestral, respectivamente, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) ofrece, en el corto plazo, una visión oportuna, completa y coherente de la evolución de las actividades económicas del país”, añadió el Instituto.

El Tip: Las actividades primarias fueron las que impulsaron el crecimiento del IGAE en el último mes del año pasado.

En la comparación anual, el PIB fue impulsado por el crecimiento de las actividades primarias con 7.8 por ciento; secundarias, 0.3 por ciento y las terciarias, 2.1 por ciento; no obstante, a tasa trimestral, el comportamiento fue distinto, ya que, las relacionadas con el sector agropecuario mostraron una contracción de 1.4 por ciento; las de la industria y los servicios, ambas registraron un incremento de 0.9 por ciento.

Asimismo, en el periodo de referencia, el PIB nominal, a precios de mercado, alcanzó los 36 billones 309 mil 928 millones de pesos corrientes lo que significó un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024; mientras que a precios básicos alcanzó los 34 billones 021 mil 786 millones de pesos.

“Este resultado se debió a los aumentos de 1.8 por ciento del PIB real y de 2.7 por ciento del Índice de Precios Implícitos (IPI)”, añadió el indicador del PIB trimestral.

IGAE se incrementa 2.4% en diciembre. En diciembre del año pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se incrementó 2.4 por ciento en su comparación anual y sumó tres meses seguidos con crecimiento; por su parte, a tasa mensual repuntó 0.4 por ciento, luego de que en noviembre tuviera una contracción de 0.4 por ciento; además, entre enero y diciembre sólo tuvo un alza de 0.4 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El crecimiento del indicador a tasa anual fue originado por un crecimiento de 11.7 por ciento de las actividades primarias o agropecuarias; por 1.5 por ciento de las secundarias o las relacionadas a la industria y por un alza de 2.2 por ciento de las terciarias o de los servicios.

Asimismo, en el acumulado de enero a diciembre de 2025 y con cifras originales, el IGAE registró un incremento de 0.4 por ciento, por un impulso en las primarias de 4.5 por ciento; las terciarias, 1.1 por ciento; aunque se registró una contracción de las secundarias, con 1.3 por ciento.