Ema destaca papel de la acreditación para impulsar innovación y sostenibilidad

La entidad mexicana de acreditación (ema) destacó el valor estratégico de la acreditación como una herramienta que fortalece la confianza en los mercados, impulsa la innovación, mejora la competitividad de las organizaciones y contribuye al desarrollo sostenible del país.

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Acreditación 2026, bajo el lema “Innovación, confianza y sostenibilidad: El poder de la acreditación”, Raúl Tornel y Cruz, presidente de la ema, señaló que la acreditación garantiza la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad y respalda la calidad, seguridad y confiabilidad de productos, servicios y procesos.

Al inaugurar la ceremonia, a la que asistieron representantes de gobierno, organismos de evaluación de la conformidad, organismos acreditados, sector productivo, academia y especialistas nacionales, Tornel y Cruz reiteró el compromiso de la ema con el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en México.

Día Mundial de la Acreditación 2026 ı Foto: Cortesía

El presidente de la ema destacó que el organismo cuenta con más de 27 años de operación, más de 8 mil 700 acreditaciones activas, más de mil 300 evaluadores y expertos técnicos, además de una presencia internacional que contribuye a generar confianza dentro y fuera del país.

Por su parte, Andrea Genoveva Solano Rendón, Jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía (SE), afirmó que la infraestructura de la calidad es clave para fortalecer la economía nacional y facilitar el acceso de productos y servicios mexicanos a mercados internacionales.

La funcionaria señaló que la acreditación fortalece la confianza en los mercados, protege a las personas consumidoras y brinda certeza a las inversiones. Asimismo, reconoció a la ema como organismo acreditador de laboratorios, organismos de certificación, unidades de inspección y diversos organismos de evaluación de la conformidad.

Durante el encuentro también se abordaron retos como la electromovilidad, la inteligencia artificial, la transición energética y la economía circular, por lo que se informó que el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad se encuentra próximo a su publicación.

Como parte de la celebración se entregaron reconocimientos al Compromiso con la Acreditación y Engel Fonseca impartió una plática magistral sobre los desafíos y oportunidades de las nuevas tecnologías para las organizaciones.

cehr