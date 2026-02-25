BBVA brinda financiamiento a Alpura por 417 mdp

Con el objetivo de incentivar a los proveedores de productos lácteos a incorporar y fortalecer modelos de negocio sostenibles, la empresa Ganaderos Productores de Leche Pura, Alpura, llegó a un acuerdo de financiamiento con la entidad bancaria BBVA México, por un monto de 417 millones de pesos .

El financiamiento se realizó mediante el modelo de línea de factoraje revolvente, con el cual Alpura obtuvo liquidez inmediata anticipando el cobro de facturas a crédito; además, el financiamiento se realizó dentro del programa CrediProveedores de BBVA, cuyo objetivo primordial es el ahorro de tiempo, ya que el pago a los proveedores se realiza mediante línea de crédito para el cobro de facturas pendientes, sin necesidad de tramitar ningún otro crédito, con la plusvalía que todos los trámites se realizan de manera electrónica.

El director general de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA México, Alejandro Cárdena Bortoni, compartió mediante un comunicado que “a través de este programa de CrediProveedores, no sólo facilitamos la liquidez esencial a la cadena de suministro , sino que, de manera crucial, incentivamos activamente a sus proveedores a adoptar y fortalecer modelos de negocio sostenibles”.

Por su parte, el director financiero (CFO) de Grupo Alpura, refirió que “a través de esta iniciativa, Alpura reafirma su compromiso con una cadena de suministro sostenible; al integrar a sus aliados comerciales en su Guía de Evaluación de Proveedores, la empresa impulsa la adopción de prácticas responsables”.

Para que nuevos proveedores puedan integrarse a Alpura, es indispensable que califiquen un proceso riguroso que incluye cuestionarios, documentación y auditorías, especificó la empresa ganadera.

BBVA México facilitará el proceso de evaluación de proveedores realizado por Alpura y validado por la certificadora independiente DNV, especializada en gestión de riesgos: el programa exige transparencia en certificaciones y cumplimiento específicos, para minimizar riesgos en la cadena de suministro.

Alpura detalló que su estrategia de sostenibilidad 2026-2030 está basada en cuatro ejes: elaboración de productos resilientes; generar una huella responsable, mediante la gestión óptima de consumo de agua y energía, así como un adecuado manejo de residuos; gobernanza transparente, que implica operar bajo una política de transparencia en la gestión; y bienestar integral, dirigido a colaboradores y grupos de interés.

cehr