Pobreza Laboral se reduce a 32.3 por ciento en México; mejora ingreso real e ITLP

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, la Pobreza Laboral (PL) en México pasó de 35.4 a 32.3 por ciento, lo que representa una disminución de 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional; al mismo tiempo, el ingreso laboral real per cápita incrementó 5.3 por ciento a tasa anual en el mismo periodo, de acuerdo a las cifras de PL.

En el ámbito rural, el indicador mostró una disminución, ya que en el cuarto trimestre de 2024 era de 50.7 por ciento y en el mismo trimestre de 2025 se ubicó en 46.6 por ciento. De igual manera, en el ámbito urbano, se observó una baja en el mismo periodo, de 30.8 a 28.1 por ciento.

Asimismo, la pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas a tasa anual, de las cuales Querétaro, Morelos y Aguascalientes registraron la mayor baja en puntos porcentuales, con 13.4, 10.3 y 7.2, respectivamente. En comparación, los estados que aumentaron significativamente durante el mismo periodo fueron Michoacán con 2.8, Durango con 2.7 y Ciudad de México con 1.2 puntos porcentuales.

De manera trimestral, Querétaro, el Estado de México y Morelos mostraron las mayores disminuciones con 6.4, 5.7 y 4.0 puntos porcentuales, correspondientemente, mientras que Michoacán con 1.4, Tlaxcala con 1.3, Baja California Sur con 0.8 y Coahuila con 0.8 puntos porcentuales, aumentaron.

Simultáneamente, el ingreso laboral per cápita también aumentó a tasa mensual y anual. Durante el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025 incrementó de 3 mil 294.97 a 3 mil 468.71, lo que representa un 5.3 por ciento de aumento. En el ámbito rural el alza anual fue de 8.3 por ciento pasando de mil 842.56 a mil 994.78 pesos al mes, y el ámbito urbano un incremento de 4.3 por ciento al pasar de 3 mil 730.85 a 3 mil 892.28 pesos al mes.

En cuanto a la situación de formalidad laboral, durante el cuarto trimestre de 2025 la población ocupada en el sector formal reportó un ingreso laboral mensual promedio de 10 mil 609.74 pesos, mientras que en la informalidad el ingreso fue de 5 mil 455.61 pesos. A tasa anual, el ingreso laboral real de los trabajadores formales aumentó 2.5 por ciento, en tanto que el de los informales registró un crecimiento de 6.0 por ciento.

Las entidades federativas con mayores incrementos a tasa anual en ingreso laboral se concentraron en Querétaro con 22.1, Morelos con 20.2 y Sonora con 18.1 por ciento. Por otro lado, Michoacán con 7.6, San Luis Potosí con 5.0, y Ciudad de México con 4.2 por ciento tuvieron un decremento del ingreso laboral en ese mismo periodo.

Finalmente, el índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), que muestra la evolución de la pobreza laboral respecto al primer trimestre de 2020, pasó de 0.9373 a 0.8804 puntos, es decir, registró una disminución de 8.9 por ciento a nivel nacional, 8.2 a nivel rural y 8.7 en el urbano, entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

