Tren Maya y Tren Interurbano consolidan alianza estratégica por la movilidad de México.

En un paso firme hacia la consolidación de la nueva era ferroviaria de México, el Tren Maya y el Tren Interurbano “El Insurgente” sellaron una alianza estratégica de colaboración en un encuentro que, más que una visita institucional, representó el compromiso compartido de dos proyectos emblemáticos que hoy son una realidad tangible.

Esta unión responde a la visión liderada por la Administración Federal de reconectar al país a través de los trenes de pasajeros, ofreciendo una movilidad masiva que sea accesible, segura y sostenible, transformando el transporte en una verdadera herramienta de justiciasocial que genere empleos y detone el desarrollo regional en beneficio directo del pueblo.

Bajo la premisa de que hoy, más que nunca, es ‘Tiempode Trenes’, la jornada comenzó en la estación Observatorio del Tren Interurbano en la Ciudad de México, donde Óscar David Lozano Águila, Director General del Tren Maya, fue recibido por el Director General del Tren Interurbano, Raúl Hernández Leyva, con quien encabezó un recorrido hacia la estación Santa Fe y posteriormente a estación Zinacantepec.

TE RECOMENDAMOS: Al cuarto trimestre de 2025 CFE reporta su mejor desempeño financiero en la historia reciente

Este encuentro se convirtió en un espacio de diálogo abierto y enriquecedor donde especialistas de ambas instituciones intercambiaron conocimientosfundamentales para el crecimiento mutuo.

La vinculación permitió profundizar en pilares estratégicos como la robustez de la infraestructura, la optimización de los sistemas de mantenimiento y la innovación comercial. De manera especial, se compartieron experiencias sobre los sistemas de boletaje y recaudación, buscando que la tecnología sea el puente que facilite el acceso de la ciudadanía a un servicio de excelencia.

¡El futuro de México viaja sobre rieles! 🇲🇽🛤️💨



Hoy vivimos un encuentro histórico: el Tren Maya 🚆 y el @TrenInsurgente 🚉 se unieron en una alianza estratégica para fortalecer la nueva era ferroviaria. 🤝✨



¡Es un gran día para la movilidad de nuestro país! 🚂🙌🔥… pic.twitter.com/Qtgq40oexL — Tren Maya (@TrenMayaMX) February 26, 2026

Asimismo, la visita a las oficinas corporativas, así como a los Talleres y Cocheras del Tren Interurbano, permitió fortalecer el intercambio de información técnica y administrativa. A partir de la conjunción de estas dos visiones, se busca alcanzar la eficiencia absoluta en todos sus frentes, asegurando que el éxito de cada proyecto fortalezca al sistema ferroviario nacional en su conjunto y garantice una experiencia de usuario marcada por la seguridad y la calidez humana.

Este hecho demuestra que hoy México no solo construye vías; reconstruye su historia y su soberanía al recuperar una industria y tradición que nos define, proyectando al mundo nuestra capacidad para desarrollar tecnología de clase mundial con una visión propia, diseñada por y para el bienestar de las y los mexicanos.

En ese sentido, Tren Maya, como cabeza de esta revolución ferroviaria, y el Tren Interurbano, como eje de modernidad metropolitana, son la prueba de que el futuro de nuestra nación corre sobre rieles de justicia social, demostrando que la infraestructura moderna es el motor que impulsa la equidad y la calidad de vida en cada región que tocan sus vías.

Este esfuerzo conjunto es el despertar de un gigante que une comunidades y devuelve el orgullo de ver a México avanzar hacia un horizonte de prosperidad compartido. Porque cuando el tren avanza, México avanza con él: con paso firme, corazón social y la mirada puesta en un destino donde nadie se quede atrás.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR