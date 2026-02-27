“México enfrenta entorno complejo en estabilidad”

México enfrentará un entorno global complejo desde una posición de estabilidad, credibilidad fiscal y transformación estructural, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

Frente a Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el secretario de Hacienda afirmó que para lograrlo, la siguiente fase combinará disciplina macroeconómica con inversión estratégica, innovación tecnológica y mayor integración regional.

No obstante, Cormann señaló que existen cuatro prioridades para que México preserve su estabilidad macroeconómica y reactive su crecimiento, en un marco en el que el entorno global es incierto.

Al presentar el Estudio Económico de México 2026, el secretario general de la OCDE, señaló que la primera prioridad es mantener la sostenibilidad fiscal, ya que si bien, el organismo internacional reconoce que hay un historial prudente de las finanzas públicas y respalda la meta de reducir el déficit a 3.0 por ciento como proporción del PIB para 2027.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda ı Foto: Cuartoscuro

Para ello, explicó, es clave presentar un plan fiscal de mediano plazo más detallado, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la recaudación. En segundo lugar, la OCDE planteó que es importante impulsar la productividad, cuyo crecimiento ha sido prácticamente nulo en las últimas dos décadas. Para revertirlo propone acelerar la digitalización, fomentar mayor competencia en telecomunicaciones, ampliar la cobertura 5G y consolidar un gobierno digital más eficiente e interoperable.

Cormann refirió además que la tercera prioridad es reducir la informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los trabajadores. El organismo sugiere atacar el rezago educativo, fortalecer la formación técnica y dual, y ampliar los servicios de cuidado infantil para facilitar la incorporación de más mujeres al empleo formal.

Y finalmente, llamó a acelerar la transición verde, con la finalidad de cumplir la meta de cero emisiones en 2050, para lo cual, explicó, México deberá impulsar la inversión en energías renovables.