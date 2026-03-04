Asociaciones solicitan a USTR no más aranceles

El jitomate mexicano tiene un arancel dispuesto por el actual gobierno de Donald Trump de 17.09 por ciento, gravamen que entró en vigor a partir del 14 de julio de 2025,

Asociaciones estadounidenses de industriales, comercio y agrícolas pidieron a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), no imponer más aranceles a México y Canadá, restaurar el comercio sin gravámenes y exhortaron a no realizar “cambios materiales” en las reglas de origen del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque se podrían generar interrupciones en las cadenas de suministro y afectar a las empresas y las personas consumidoras.

“Para fortalecer la base industrial y manufacturera de los Estados Unidos instamos a la Administración a evitar la imposición de nuevos aranceles a Canadá o México y a restaurar el comercio libre de impuestos”, añadieron.

En una misiva enviada a Jamieson Greer, representante de la USTR, las 27 organizaciones firmantes indicaron que buscan que haya un compromiso con las empresas, la industria y los sectores agrícolas durante la revisión del T-MEC y hasta que el acuerdo sea renovado en 16 años.

“Compartimos el objetivo de la administración de tener unos Estados Unidos más seguros, resilientes y prósperos. Al ser los mercados de exportación más grandes de los Estados Unidos y sus principales fuentes de insumos indispensables, México y Canadá son fundamentales para nuestra fortaleza y resiliencia económica”, agregaron.

En ese sentido, destacaron que se encuentran listas para trabajar conjuntamente por un resultado positivo que extienda el acuerdo comercial, que sea implementado completamente y que se resuelvan las fricciones entre las naciones con el fin de que se “restaure la previsibilidad y la certeza en el comercio de América del Norte”.