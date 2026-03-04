Restaurar comercio sin gravámenes

Asociaciones solicitan a USTR no más aranceles

En misiva, indicaron que buscan que haya un compromiso con las empresas, la industria y los sectores agrícolas durante la revisión del T-MEC y hasta que el acuerdo sea renovado en 16 años

El jitomate mexicano tiene un arancel dispuesto por el actual gobierno de Donald Trump de 17.09 por ciento, gravamen que entró en vigor a partir del 14 de julio de 2025,
Por:
Cuahutli R. Badillo

Asociaciones estadounidenses de industriales, comercio y agrícolas pidieron a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), no imponer más aranceles a México y Canadá, restaurar el comercio sin gravámenes y exhortaron a no realizar “cambios materiales” en las reglas de origen del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque se podrían generar interrupciones en las cadenas de suministro y afectar a las empresas y las personas consumidoras.

“Para fortalecer la base industrial y manufacturera de los Estados Unidos instamos a la Administración a evitar la imposición de nuevos aranceles a Canadá o México y a restaurar el comercio libre de impuestos”, añadieron.

En una misiva enviada a Jamieson Greer, representante de la USTR, las 27 organizaciones firmantes indicaron que buscan que haya un compromiso con las empresas, la industria y los sectores agrícolas durante la revisión del T-MEC y hasta que el acuerdo sea renovado en 16 años.

“Compartimos el objetivo de la administración de tener unos Estados Unidos más seguros, resilientes y prósperos. Al ser los mercados de exportación más grandes de los Estados Unidos y sus principales fuentes de insumos indispensables, México y Canadá son fundamentales para nuestra fortaleza y resiliencia económica”, agregaron.

En ese sentido, destacaron que se encuentran listas para trabajar conjuntamente por un resultado positivo que extienda el acuerdo comercial, que sea implementado completamente y que se resuelvan las fricciones entre las naciones con el fin de que se “restaure la previsibilidad y la certeza en el comercio de América del Norte”.

