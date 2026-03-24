Gobierno impulsa ‘Lo hecho en México siempre gana’ ante la llegada de 5.5 millones de turistas por Mundial 2026

Ante la visita de alrededor de 5.5 millones de visitantes durante el Mundial 2026 y una derrama económica superior a 600 millones de pesos, el Gobierno federal busca impulsar el consumo de productos nacionales a través de la campaña “Lo hecho en México siempre gana” con la participación de más de 20 marcas nacionales y extranjeras que invierten en el país.

“Esta campaña nos da lugar a que podamos invitar a conocer nuestro país, pero, sobre todo, aumentar el consumo de los productos hechos en México que son más de 7 mil. Solo aquí te recibimos con un abrazo cálido, con esta riqueza tanto de talento como de afición y sobre todo de productos”, señaló la titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

¡Lo #HechoEnMéxico siempre gana! 🇲🇽🏆



Hoy, junto a @m_ebrard y la iniciativa privada, lanzamos una campaña que reconoce el talento, la creatividad y la fuerza de nuestra gente.



Consumir lo que se produce en México es apostar por nuestras manos, fortalecer nuestra economía y… pic.twitter.com/UV14sU5qlk — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) March 24, 2026

Durante el lanzamiento de la campaña, se reunieron autoridades del gobierno y del sector privado de más de 20 marcas locales e internacionales con inversión en México para impulsar la producción en el país derivado de la llegada de turistas internacionales que se prevén en la realización del evento deportivo que inicia en junio.

La secretaria de Turismo, señaló que, de acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se estima una afluencia turística de 5.5 millones de visitantes al país durante la realización del Mundial, y según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) una derrama económica superior a 600 millones de pesos, en el que el sector turístico puede crecer hasta 48 por ciento.

“Un México grande que espera más de 5 millones de turistas, no solo eso, sino que va a permitir generar economías locales y que consumamos local. Recordemos que México es potencia turística, somos el sexto país más visitado del mundo y, sobre todo, como lo dijo Mike, tenemos a la mejor afición del mundo. Más o menos se prevé un aumento en el sector turístico de 48 por ciento” subrayó Rodríguez Zamora.

Por lo que, subrayó que esto representará una “gran ventana de promoción” para el país, al mismo tiempo que permitirá fortalecer el sector turístico, mediante la campaña para impulsar el consumo local.

“En ningún otro lugar se reúnen tantas empresas que muestran la grandeza de nuestro país, porque no sólo es economía, es talento mexicano, es dar a conocer la grandeza turística de México a través de cada producto, estar unidos es una gran venta de promoción” detalló, la titular de Turismo.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la campaña da continuidad al Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el crecimiento económico.

Asimismo, destacó que la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, será visto por más de 6 mil millones de personas en todo el mundo, por lo que México demostrará su significado y su potencial a través del mismo.

“Tenemos empresas multinacionales, pero también tenemos cooperativas, como Cooperativa Pascual, que nos ha acompañado toda la vida. Está VivaAerobus, pero también está Mexicana de Aviación. Entonces, estamos los diferentes sectores que conformamos la economía, tenemos empresas que son 100% mexicanas y, hay empresas que son inversiones de otros países en nuestro país o que combinan capital con capital mexicano” detalló, el titular de Economía.

Bajo este contexto, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, agregó que, a tan solo 79 días del Mundial, el país será centro del escenario global, y que se reflejará “quienes somos y de qué estamos hechos”, a través de la campaña.

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MSL