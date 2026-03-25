Coca-Cola Femsa aumenta 4.3% sus ingresos en 2025 pese a ser un año ‘desafiante’

Pese a que 2025 fue un año marcado por la volatilidad y de complejidad por el bajo dinamismo de la actividad económica y el consumo, Coca-Cola Femsa incrementó sus ingresos respecto al año anterior, al obtener un total de 291 mil 746 millones de pesos, es decir, un alza de 11 mil 953 millones de pesos; no obstante, el volumen de ventas de cajas unidad tuvo un retroceso de 1.8 por ciento o 75 millones de pesos menos; además, la inversión en activo fijo tuvo una contracción de 9.0 por ciento, según datos de su Informe Integrado 2025.

Gerardo Cruz, vicepresidente de Finanzas, destacó que en México el primer y segundo trimestre del año pasado fue “desafiante” , pero en el último semestre se logró una evolución “secuencialmente positiva”, especialmente, en diciembre ya que se alcanzó un récord de ventas, “es el diciembre, el mes en el que hemos vendido más Coca-Colas en la historia de este negocio”.

“Coca-Cola Femsa de manera consolidada tuvo un crecimiento en ingresos de 4.3 por ciento y lo que resalta ese crecimiento es precisamente que logramos capitalizar los beneficios que tenemos de una herramienta digital y la capacidad que nos da de procesar información que nos permite ejecutar una táctica comercial mucho más precisa”, señaló en la presentación del informe integrado.

Por su parte, Alán Muñoz, director de Tesorería y Finanzas Corporativas de Coca-Cola Femsa, señaló que la caída en la venta de cajas fue por dos factores: el primero, una cuestión climática, una parte importante del año hizo más frío, en particular en la Ciudad de México y en el Valle de México, también lluvia, y en ese sentido, se afecta la compra de los productos; segundo, el bajo dinamismo de la actividad económica que trastocó al consumo privado

“Esos dos factores, te diría, que en México hicieron que tuviéramos un menor volumen al que originalmente hubiéramos pensado ”, indicó en entrevista con La Razón.

No obstante, destacó que también se flexibilizaron las propuestas de gastos, costos y empaques, lo que permitió un ahorro de 135 millones de dólares, “¿eso qué nos permite? Nos permitió mantener una rentabilidad estable a pesar de este menor volumen y también un retorno de capital también estable por arriba o alrededor del 14 por ciento".

Respecto al decremento de la inversión en activo fijo, sostuvo que puede estar considerando depreciaciones o “algún tema contable de previsión o amortización”, pero que la compañía no ha dejado de invertir e incluso no ha realizado alguna venta de activos; en 2025, como proporción de las ventas, la inversión fue de 8.2 por ciento.

“Años previos, 2018 hacia atrás se mantenía alrededor de 5.6 por ciento ¿Por qué los últimos 2 años a la fecha hemos venido aumentando? Porque esta inversión va orientada a expansión de capacidades de manufactura, de distribución y también la parte tecnológica”, puntualizó.

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cehr