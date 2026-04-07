Consumo privado inicia el año con caída de 1.6%

El consumo privado disminuyó 1.6 por ciento a tasa mensual durante enero de 2026 derivado de la disminución del consumo de bienes importados, mientras que en su comparación anual mostró un incremento de 2.7 por ciento respecto a 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP) registró una reducción de bienes y servicios totales en enero a tasa mensual de 1.6 por ciento, en contraste con el mes anterior inmediato donde se ubicó en 1.0 por ciento. Sin embargo, a tasa anual mostró un alza de 2.7 por ciento, mientras que el año pasado indicó una disminución de 1.2 por ciento.

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En línea con estos resultados, un análisis de Grupo Financiero Base señaló que la caída mensual del consumo privado fue de 1.55 por ciento, “la más profunda desde diciembre de 2024, cuando se ubicó en menos de 1.59 por ciento, de acuerdo con cifras por estacionalidad”. Asimismo, reiteró que “con respecto a enero de 2025, el consumo privado mostró un crecimiento de 2.66 por ciento”.

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La contracción mensual fue originada por la caída del consumo de bienes importados que registró una disminución de 6.8 por ciento en enero de este año respecto a diciembre del año anterior.

“Esta caída se debe principalmente por el retroceso en el consumo de bienes importados de 6.85 por ciento mensual, luego del crecimiento observado en el mes previo de 4.11 por ciento. Esta contracción es la caída más profunda desde abril 2020”, destacó Grupo Base.

Por el contrario, en su comparación anual, este rubro mostró un comportamiento positivo, al presentar un incremento de 12.2 por ciento frente al mismo mes del año previo.

En cuanto al consumo total de bienes y servicios de origen nacional, durante el primer mes del año se observó una reducción porcentual de 0.7 a tasa mensual, en comparación con diciembre del año pasado. De manera desglosada, el consumo de bienes cayó 0.9 por ciento, y el de servicios 0.5 por ciento en el mismo periodo.

“El consumo de bienes y servicios de origen nacional registró una caída de 0.66 por ciento mensual. Al interior, el consumo de bienes nacionales cayó 0.93 por ciento, mientras que el consumo de servicios disminuyó 0.49 por ciento, rompiendo la tendencia positiva que se observaba de los últimos seis meses”, agregó la agrupación financiera.

No obstante, en su comparación anual, el consumo de bienes de origen nacional no presentó variación en enero, en relación con el mismo mes del año anterior. Mientras que el consumo de servicios ascendió ligeramente 0.8 por ciento en el periodo referido.

Cabe destacar que el IMCP permite analizar cómo cambia y se comporta el gasto de los hogares a lo largo del tiempo, considerando la adquisición de bienes y servicios de consumo final. Este seguimiento incluye tanto productos de origen nacional como aquellos importados.

En este contexto, analistas del sector financiero advirtieron que la debilidad observada en el consumo al inicio del año podría tener implicaciones en el desempeño de la economía nacional, debido al peso que este indicador tiene dentro de la actividad económica.

“El consumo privado es el componente más importante del PIB (Producto Interno Bruto) de México, por lo que su caída al inicio del año genera preocupación”, concluyó el grupo financiero.