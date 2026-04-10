Petróleo tiene magra mejoría tras desplome

LOS PRECIOS del petróleo mostraron un magro avance en su cotización tras el desplome que presentaron el miércoles anterior, ya que el Brent tuvo recuperación de 1.17 dólares por barril (dpb) y cerró en 95.92 dpb, mientras que la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) avanzó 2.26 por ciento y alcanzó 91.72 dpb; en el transcurso de ayer, la aversión al riesgo se elevó en los mercados globales, ya que en la práctica no se ha dado un cese al fuego total por parte de Estados Unidos e Irán, destacó una analista.

La ganancia de 1.17 dpb en la mezcla Brent significa una variación al alza de 1.23 por ciento, que resalta luego de la pérdida de 13.29 por ciento que tuvo la mezcla en su cotización anterior, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI) llegó a 98.64 dpb, marcando una ganancia de 4.24 dpb o 4.48 por ciento respecto a su jornada anterior, cuando cayó 16.41 por ciento.

El Tip: El miércoles fue registrado el paso de cuatro buques a través del estrecho de Ormuz, punto vital del tránsito petrolero, por debajo de los 11 contabilizados el martes.

En cuanto a la MME, ésta ganó 1.91 dpb, lo que representa 2.26 por ciento, para mitigar la caída de 15.97 por ciento que mostró en su variación del miércoles, el mismo día en que Donald Trump reviró de un ultimátum bélico sobre territorio iraní para asegurar una tregua de ataques armados de por lo menos dos semanas.

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En contraparte, el peso mexicano continuó su apreciación frente al dólar y ganó 12 centavos o 0.99 por ciento, para cotizar en 17.77 unidades por billete verde al tipo de cambio en ventanilla, e hila dos jornadas consecutivas por debajo de los 18 pesos por divisa estadounidense.

0.20 por ciento, aumento de la onza de oro

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, apuntó que el tipo de cambio de la moneda nacional muestra un comportamiento lateral, “consistente con mayor cautela pues persiste el riesgo de episodios de volatilidad debido a la guerra en Oriente Medio”.

Agregó que la aversión al riesgo aumentó, ya que Donald Trump comentó en su red social Truth Social que todo el equipo y personal militar de Estados Unidos permanecerán en la región de Irán hasta que no se logre un “acuerdo real”.

PRECIOS DEL CRUDO ı Foto: Especial