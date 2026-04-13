Eficiencia energética se consolida como pilar de la transición hacia las energías limpias: SENER.

La Secretaría de Energía (SENER), en coordinación con la Agencia Internacional de Energía (AIE), inauguró la “Semana de Capacitación en Políticas de Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe”, un espacio orientado a fortalecer capacidades institucionales y promover la cooperación internacional como ejes clave para avanzar hacia sistemas energéticos más justos, eficientes e inclusivos.

Durante la inauguración, encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y con la participación de Brian Motherway, jefe de la Oficina de Eficiencia Energética y Transiciones Inclusivas de la AIE, en representación de Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, se destacó que este encuentro posiciona a México como un actor relevante en el diálogo energético global, al consolidar una agenda de colaboración internacional con organismos clave.

En este marco, la secretaria de Energía afirmó que este evento coincide con un momento particular de fortalecimiento del sector energético del país en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de tener una profunda convicción por el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, se ha propuesto como objetivo central de la política pública avanzaren la soberanía energética de México.

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En México, América Latina y el Caribe, el sector energético se transforma con la participación de las mujeres. #MujeresEnLaEnergía ⚡️🙋‍♀️ pic.twitter.com/h78oE7w3yJ — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) April 13, 2026

Subrayó que este Gobierno tiene la meta de incrementar la participación de fuentes renovables en la generación de energía eléctrica los próximos 5 años, pasando de un 24% de generación actual a, al menos, el 38% para 2030.

Asimismo, reducir las emisiones de metano en el sector hidrocarburos y de gases de efecto invernadero en todo el sector energético, garantizando que esta transición sea ordenada, confiable y, sobre todo, tenga sentido social y con una ruta muy clara con la eficiencia energética en un lugar central, señaló.

Luz Elena González afirmó que para alcanzar el objetivo de generar energía más limpia se están realizando grandes inversiones tanto públicas como privadas. Resaltó que la experiencia internacional confirma que es posible reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y disminuir la intensidad energética manteniendo la competitividad y el crecimiento económico que requieren los países de la región.

Aseveró que México comparte la visión de la Agencia Internacional de Energía de que, para avanzar hacia las metas del 2030 se requiere hacer comunidad global en torno a la eficiencia energética.

La #EficienciaEnergética se ha consolidado como un pilar de la transición energética justa y soberana. Esta Semana, permitirá crear alianzas que perduren en beneficio de nuestras naciones y de la región. América Latina está llamada a desempeñar un papel estratégico en la… pic.twitter.com/gmpqmERrOJ — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) April 13, 2026

Por su parte, Brian Motherway, en representación de la AIE, enfatizó que con más de 200 participantes de 22 países de América Latina y el Caribe, este es uno de los mayores eventos sobre eficiencia energética que se hayan realizado en cualquier región del mundo y celebró el liderazgo de México en este tema. Agregó que nuestro país está demostrando un liderazgo global al reconocer que la energía es una herramienta clave para mejorar la vida de las personas, la competitividad y la resiliencia.

El programa incluyó un panel ministerial titulado “Impulsando la eficiencia energética a través de la colaboración regional”, moderado por el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio, en el que participó la titular de la SENER; el Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Víctor Hugo Ventura; y el Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), Andrés Rebolledo.

Durante la Semana del 13 al 17 de abril, en la sede de la SENER, se llevarán a cabo, además, diversos paneles de discusión que reunirán a expertos del sector energético.

En el evento inaugural, moderado por la directora general de Asuntos Internacionales de la SENER, Laila Porras, participó de manera virtual, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, y estuvieron presentes el Embajador de Guatemala, Edgar Armando Gutiérrez Girón; el Embajador de Dinamarca, Kim Højlund Christensen; el Consejero Económico de la Embajada de Alemania, Volker Gutekunst; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke; y la Viceministra en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Tatiana Genuzio Patzi.

Participaron también la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor; el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, así como los Subsecretarios de la SENER, de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio; de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto; y de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, entre otras autoridades y representantes del sector energético.