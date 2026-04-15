¿Cómo es conocida la crisis financiera de 1994?

La crisis financiera de 1994 es una de las cicatrices más profundas en la historia de México. Lo que comenzó como un desajuste financiero terminó convirtiéndose en una deuda generacional que los mexicanos seguirán pagando hasta el año 2070.

Este fenómeno no solo cambió la economía nacional, sino que se describe como el primer gran sismo financiero de la era globalizada.

A principios de los noventa, México mantenía el valor del peso “atado” al dólar de forma artificial, con instrumentos de deuda llamados Tesobonos. A pesar de la imagen de modernidad en 1994, la inestabilidad política agotó las reservas internacionales.

Sin fondos para sostener el tipo de cambio, el gobierno se vio obligado a dejar flotar el peso, provocando un desplome histórico.

El Fobaproa fue creado durante su administración ı Foto: Cuartoscuro

¿Error de diciembre o Efecto Tequila?

Esta crisis se conoce de dos formas. Por un lado, se le llama el Error de diciembre para señalar que el nuevo gobierno de aquel entonces manejó mal el anuncio de la devaluación, lo que asustó a los inversionistas.

Por otro lado, en el resto del mundo se le conoce como el Efecto Tequila, ya que el problema económico de México se contagió a otros países de América Latina, provocando que inversionistas extranjeros retiraran su dinero de toda la región.

En el mundo de las finanzas internacionales se le llama a las crisis de acuerdo con el identificador del país en el que iniciaron. Por ejemplo, en 2001 en Argentina se vivió el Efecto Tango.

La deuda sigue presente hasta el día de hoy ı Foto: Cuartoscuro

Una herencia para los mexicanos

El dólar pasó de $3.40 a más de $7.00 pesos en poco tiempo. Las tasas de interés de créditos y tarjetas subieron por encima del 100%, provocando la quiebra de miles de familias.

Para evitar el colapso del sistema bancario, se creó el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro). El gobierno absorbió las deudas de los bancos y las convirtió en deuda pública.

Hoy, el Fobaproa es una “deuda eterna”. Cada año, el presupuesto nacional destina una parte considerable solo al pago de intereses. Se estima que México terminará de pagar este rescate alrededor del año 2070.

Esto significa que los mexicanos que nacen hoy heredan una carga financiera por una crisis que ocurrió décadas antes de su nacimiento, limitando los recursos para salud, educación e infraestructura.