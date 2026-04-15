AIFA espera incrementar capacidad de pasajeros y carga hacia 2052

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) espera recibir en 2052 alrededor de 85 millones de pasajeros y se trabaja para ampliar la capacidad de carga con la construcción de infraestructura en tres etapas, se espera que los recursos sean generados por el mismo recinto aeroportuario, señaló Isidoro Pastor Román, director general del AIFA.

“En 2052, esperamos que por este aeródromo estén transitando más de 85 millones de pasajeros. Ahorita estamos en una cifra de un poco más de 7 millones en 2025”, añadió durante el Foro ANERPV, evolución y futuro de la seguridad logística.

El directivo sostuvo que el AIFA, cuenta con dos mil 487 hectáreas, territorio mayor al Aeropuerto Internacional de Atlanta, que sólo cuenta con mil 906 hectáreas y es el que más pasajeros recibió en 2025, y en ese sentido, al tener una mayor área, “para atender la demanda creciente en el Valle de México en materia de pasajeros y carga, el único espacio disponible está precisamente en ese aeropuerto Felipe Ángeles”.

Añadió que la intención es trabajar en tres fases; la primera, programada en 2032 donde se espera aprovechar la capacidad máxima de la infraestructura aeroportuaria que actualmente se tiene, “si siete millones de pasajeros en el cuarto año representan el 35 y 40 por ciento de la infraestructura, esperamos que para el 2032 tengamos esa posibilidad del transporte de 50 mil a 54 mil pasajeros diarios, que es lo que daría los 20 millones de pasajeros”.

Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ı Foto: Cuartoscuro

En 2042, iniciará la segunda fase, es decir, “desdoblar el edificio como un espejo” para pasar de los 20 millones a los 40 millones de pasajeros y la última fase en 2025, los dos edificios terminales se tendrías que extender para atender a 85 millones de pasajeros.

Sostuvo que los recursos para el incremento de la infraestructura esperan que sean generados por el AIFA y que recientemente se añadieron seis recintos fiscalizados, adicionales a los 12 que ya se tenían y se realizó la ampliación de la plataforma de carga, “no fue necesaria la asignación de recursos fiscales, se hizo con ingresos propios del aeropuerto. Fue un poco más de mil 500 millones de pesos… De tal forma que esta infraestructura, pues es un actor clave, no nada más para estos momentos, sino que con una visión de largo plazo hasta el año 2052”.

Pastor Román señaló que en 2024 se transportaron 447 mil toneladas desde el AIFA, y se superaron las cifras de 2022 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando sólo fueron 250 mil toneladas y con los nuevos recintos se amplió la capacidad hasta las 810 mil toneladas.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT