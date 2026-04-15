Sader y gabinete federal se reúnen con representantes de industria de la tortilla: ‘No hay aumento’

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó que su dependencia, junto con otras del Gobierno federal, se reunieron con representantes de la industria de la masa y la tortilla, después de lo cual, aseguró, se confirma que no habrá aumento.

A través de una publicación en redes sociales, Berdegué Sacristán informó sobre la reunión que se llevó a cabo “hoy muy temprano”, en donde, además de su dependencia, participó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

También, Alimentación para el Bienestar, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Economía.

Estas dependencias se reunieron con “casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla”, así como representantes regionales.

Hoy muy temprano, @Agricultura_mex @alimenbienestar, @Profeco, @COFEPRIS y @SE_mx, sostuvimos una reunión de trabajo con casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla donde nos acompañaron la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (#UNIMT), Cámara… pic.twitter.com/clupKDRn7v — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) April 15, 2026

Después de este encuentro, dijo Julio Berdegué, se confirmó que no habrá aumento en el precio de este bien, como se había especulado días antes: “Mensaje claro: no hay aumento en el precio de la tortilla. Seguimos trabajando por precios justos”, escribió en la red social X.

Ayer, en un comunicado conjunto, la Profeco y la Sader ya habían asegurado que no iba a subirse el precio de la tortilla e, incluso, hicieron un llamado al sector a no aumentar injustificadamente los precios de este y otros bienes.

“El Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”, se lee en el comunicado.

No hay alza en el precio de la tortilla



AGRICULTURA y Profeco informan que no existe un aumento en el costo del maíz ni de la harina que justifique incrementos.



Se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en beneficio de las familias… pic.twitter.com/1mLFp1uSEZ — Profeco (@Profeco) April 14, 2026

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum, la mañana del martes, aseguró que no había ningún motivo para este aumento, pues el precio de la semilla se encontraba en uno de sus niveles más bajos.

La semana pasada, representantes del sector aseguraron que podría haber un aumento en el precio del kilo de tortilla de entre dos y cuatro pesos, debido al rezago en los costos de años pasados.

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