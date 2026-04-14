Profeco inicia monitoreo a tortillerías y pide evitar ‘incrementos injustificados’

El Gobierno Federal descartó que existan condiciones que justifiquen un incremento al precio de la tortilla, y para vigilar el cumplimiento de un precio estable, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza un monitoreo a 603 tortillerías, a las cuales también se revisa las básculas para verificar que se encuentren en las condiciones adecuadas para el pesaje de los productos.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Profeco subrayaron que no hay aumentos en insumos como la harina y el maíz .

Derivado de esto, exigió al sector no crecer injustificadamente los precios a los que se comercializa ese alimento que resulta indispensable para la gran mayoría de las familias mexicanas.

“En este contexto, el Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”, exhortaron.

No hay alza en el precio de la tortilla



AGRICULTURA y Profeco informan que no existe un aumento en el costo del maíz ni de la harina que justifique incrementos.



Se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en beneficio de las familias… pic.twitter.com/1mLFp1uSEZ — Profeco (@Profeco) April 14, 2026

Aseguraron que la gran mayoría de las empresas de masa, tortilla y harina están integradas en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el que se convino mantener un precio estable a este alimento e incluso trabajar en su reducción de manera paulatina.

Para sostener el llamado, se informó que la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron este martes su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio, por lo que reiteraron que no existe justificación técnica y económica para un alza .

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que el precio del maíz “están en el nivel más bajo yo creo que de la historia ”, e instruyó al secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, a contactar a quienes integran el acuerdo Maíz-Tortilla.

“No tienen ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla”, afirmó la mandataria. “Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto”, agregó.

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cehr