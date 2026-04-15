Resalta Sener valor de la innovación

Luz Elena González, titular de la Sener, en la Feria de la Energía, ayer.

El perfeccionamiento en el sector energético se perfila como una herramienta clave para avanzar hacia la sustentabilidad, a través de la tecnología y protección ambiental, destacó Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía (Sener), al subrayar la necesidad de un trabajo conjunto entre los sectores público, privado y académico para lograrlo.

“Toca avanzar en los objetivos como inversión, regulación, supervisión, pero también innovación como herramienta para resolver problemas en la generación eléctrica, la exploración de yacimientos y la reducción de emisiones contaminantes”, señaló la titular de la Sener.

La adopción de nuevas tecnologías, métodos y procesos permitirá a la industria energética mejorar la detección y reparación oportuna de fallas en las redes de distribución, evitar pérdidas de electricidad y reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

“Las innovaciones nos permiten hacer uso más eficiente de la energía, detectar y reparar fallas en las redes de distribución al momento para evitar la pérdida de electricidad”, comentó González Escobar durante una conferencia.

De igual forma, agregó que la eficiencia energética, que es otro campo clave de la innovación, permitirá la generación de la misma cantidad de energía con un menor costo mediante la incorporación de centrales renovables o el incremento de la producción en los pozos, además que incentivará la disminución de pérdidas, así como la optimización de su uso desde el sector económico, social y ambiental.