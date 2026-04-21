México recibe a negociador de T-MEC con petición unánime contra aranceles

El llamado del sector empresarial, tanto de México como de Estados Unidos, de estrechar la relación comercial de ambos países y tener un trato preferencial en la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, enmarcó la visita de Jamieson Greer, representante comercial del país vecino (USTR, por sus siglas en inglés), a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a su homólogo Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), como parte de la segunda ronda bilateral.

Antes de las ocho de la mañana de ayer, arribó el representante estadounidense al Club de Banqueros de la Ciudad de México, en donde lo esperaban Marcelo Ebrard acompañado del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez.

Jamieson Greer y Marcelo Ebrard, ayer previo a la reunión en el Club de Banqueros. ı Foto: Especial

El Dato: Los representantes del sector acerero que se dieron cita fueron Máximo Vedoya, CEO de Ternium México y Salvador Quesada Salinas, director de Canacero.

El primer encuentro estuvo encabezado por los funcionarios de ambos países y por directivos de empresas del sector automotriz y al término fue el turno de los representantes de compañías de la industria del acero, ambos sectores fuertemente afectados por la política arancelaria de Donald Trump bajo la sección 232 de seguridad nacional, por lo que la insistencia generalizada del sector empresarial mexicano fue el de eliminar o reducir las tarifas, o en su defecto, buscar un trato preferencial del país vecino.

“La industria del acero les planteó lo que está ocurriendo como efecto de la 232. Fue una muy buena reunión. Luego también tuvimos una reunión con la industria automotriz. Lo importante de tener ese diálogo es que esas industrias directamente puedan decir lo que piensan. ¿Por qué el acero y la industria automotriz? Porque tienen 232, tienen la norma arancelaria”, destacó Ebrard Casaubón al término de las reuniones.

En Palacio Nacional, Greer sostuvo un “diálogo bastante cordial” con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la reunión versó sobre la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente”, dijo en X.

7 presidentes de empresas automotrices se reunieron ayer

Posteriormente, el funcionario estadounidense tuvo un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde el intercambio de ideas se concentró en las afectaciones que las industrias mexicanas tienen por las tarifas impuestas bajo la sección 232, pero también las peticiones del país vecino sobre reglas de origen y las cadenas de suministro.

Empresarios de México con el titular de la SE y el representante de la USTR, ayer. ı Foto: Especial

El presidente de la cúpula empresarial, José Medina Mora Icaza, dijo que una de las prioridades del sector privado es que el T-MEC continúe, que persista el libre comercio y que todas aquellas mercancías que cumplan con reglas de origen no paguen aranceles.

En ese sentido, sostuvo que las empresas trabajarán en reglas de origen y en las cadenas de suministro, “tenemos que trabajar para tener proveeduría local, es decir, todo aquello que hoy las empresas están importando, sobre todo del continente asiático, revisar qué es lo que se puede comprar en México o en EU”.

870 mil mdd fue el comercio entre México y EU en 2025

Asimismo, dijo que se espera que antes del 1.° de julio, el país vecino modifique los aranceles amparados en la sección 232 y refirió que el “avance más significativo” que se tuvo fue el diálogo, “estaremos justo trabajando en esos dos temas, la expectativa es que el 1.° de julio los aranceles para el sector automotriz y al acerero puedan echarse a abajo”.

Por su parte, la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham), destacó que en el encuentro con Greer, planteó cuatro objetivos que pueden realizarse en beneficio de ambas naciones: la reindustrialización de los dos países para competir contra China; “norteamericanizar” cadenas; que se tenga seguridad energética y minerales críticos y que la economía mexicana se fortalezca para hacer de Norteamérica una región más sólida.

Y coincidió con el CCE, en la necesidad de que México tenga un trato preferencial arancelario, que el T-MEC persista para que haya certidumbre a las inversiones, “integración vertical para nivelar la balanza y robustecer la resiliencia económica”.

AVANCES. En las menos de 24 horas que duró la visita del representante estadounidense, se lograron grandes avances, según coincidieron empresarios y funcionarios nacionales, en específico, porque hubo puntos de coincidencia que es necesario lograr que haya una mayor integración entre ambos países.

A su vez, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde afirmaron que las negociaciones formales para la revisión del T-MEC iniciarán en la semana del 25 de mayo en la Ciudad de México, y que los equipos técnicos mantendrían conversaciones en la tarde de ayer, hoy e incluso mañana en temas sobre seguridad económica, acciones comerciales complementarias, fortalecimiento de las reglas de origen, la colaboración sobre minerales críticos y “la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes”.

Ebrard, además, sostuvo que las reuniones con el titular de la USTR dejaron un mensaje “muy bueno”, porque el país vecino escuchó las preocupaciones sobre los aranceles basados en la sección 232.

“El mensaje también es muy bueno, de que EU toma nota de lo que a México le preocupa, le propone. El proceso de revisión del tratado va muy bien… Estamos estimando que las negociaciones se van a iniciar en la semana del 25 de mayo”.