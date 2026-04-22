Aranceles llegaron para quedarse, dice negociador del T-MEC ante petición de IP

Jamieson Greer, titular de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dejó en claro a la industria automotriz y del acero que los aranceles impuestos por su país bajo la sección 232 de seguridad nacional no serán retirados. En tanto, la Secretaría de Economía (SE) informó que en el día dos de la segunda ronda bilateral, ambos equipos comerciales conversaron sobre barreras comerciales y el Informe Especial 301, temas de preocupación para el Gobierno de Donald Trump, lo que anticipa que la próxima revisión del acuerdo comercial sea compleja, señalaron analistas.

El funcionario estadounidense comunicó a las industrias automovilística y siderúrgica de México que no deben esperar que la renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) elimine los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a sus sectores, dijeron fuentes del sector familiarizadas con las conversaciones a Reuters.

EL DATO: EN 2025, Donald Trump impuso un arancel del 25 por ciento a importaciones mundiales de vehículos por motivos de seguridad nacional, en virtud de la Sección 232.

Jamieson Greer hizo estas declaraciones el lunes ante grupos industriales y otros altos dirigentes empresariales en reuniones celebradas en la Ciudad de México para debatir los objetivos de la reforma del T-MEC con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, a medida que se acerca la fecha límite del 1 de julio para la revisión del acuerdo.

“Dijo que los aranceles han llegado para quedarse. Al presidente Trump le gustan. Nunca volveremos a un mundo sin aranceles”, afirmó una de las cuatro fuentes, que asistió a una de las reuniones y, al igual que las demás, habló bajo condición de anonimato debido al carácter delicado de las conversaciones.

El titular de la USTR señaló al sector automotor que los funcionarios estadounidenses están explorando formas de ayudar a México, pero no ofreció detalles, según la fuente. Estos comentarios a la industria suponen la primera vez que Jamieson Greer ha declarado públicamente que México tendrá que convivir con al menos algún nivel de aranceles tras las modificaciones del T-MEC que se negociarán este año.

EL TIP: EN EL MARCO del T-MEC y su predecesor, el TLCAN, hubo más de tres décadas sin aranceles en automóviles y autopartes.

Por su parte, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la visión del representante comercial busca “normalizar el tema de los aranceles” y dar por sentado que la política industrial que busca la reindustrialización de Estados Unidos guiará la política de comercio y también la revisión del T-MEC.

“Eso significa que los aranceles se van a convertir en una medida estructural del nacionalismo económico, que se van a reflejar en el tratado de libre comercio, que ya de libre va a tener muy poco y más bien (Estados Unidos) se va a centrar en construir vínculos en temas que tienen que ver con energéticos, sector agropecuario y acceso a diferentes sectores de la economía mexicana”, indicó el especialista.

Y añadió que, para Estados Unidos es importante recuperar su sector manufacturero y así incrementar la participación en el Producto Interno Bruto (PIB), “ahora representa menos del 10 por ciento; por ejemplo, en China el sector manufacturero ronda entre 25 y 30 por ciento”.

El profesor del CIDE destacó que el hecho de que Jamieson Greer haya venido a México a señalar que los aranceles llegaron para quedarse, “es una señal muy fuerte del tipo de relación” que habrá en la próxima revisión del acuerdo comercial.

“El tropismo viene a negociar de una forma muy leonina con México”, y acotó que la situación es compleja, porque ya se tienen ejemplos de la presión que puede ejercer Estados Unidos: Venezuela o Cuba, “y si México no acepta los términos que quiere Donald Trump, ahí está ese escenario”.

México y Canadá han visto las negociaciones del acuerdo como una forma de aliviar los elevados aranceles que Donald Trump impuso el año pasado y que han causado dificultades a los fabricantes de automóviles y a otras industrias en una economía norteamericana altamente integrada.

15 Por ciento de arancel pagan vehículos desde Japón

75 Por ciento del valor de un auto debe ser de Norteamérica

Dos de las fuentes indicaron que Jamieson Greer transmitió un mensaje similar sobre que los aranceles nunca volverían a ser cero a la industria siderúrgica mexicana, que se enfrenta a un arancel estadounidense del 50 por ciento sobre los productos básicos de acero y aluminio y a un arancel del 25 por ciento para los productos derivados que contengan al menos un 15 por ciento de estos metales en peso.

AVANZA SEGUNDA RONDA. Durante el día dos de la segunda ronda bilateral entre el Gobierno mexicano y el estadounidense, los equipos técnicos de comercio de ambos países conversaron sobre los avances y pendientes en materia de barreras comerciales y sobre el Informe Especial 301 que tiene relación tanto con derechos de Propiedad Intelectual (PI), así como con los aranceles, reglas de origen y cadenas de suministro; está previsto que el próximo jueves 23 de abril sean “retomados a mayor profundidad técnica”.

En el encuentro participaron el subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y Jeffrey Goettman, subsecretario de la USTR, quienes encabezaron los equipos de trabajo.

“Ambas partes destacaron el buen momento de la relación entre México y Estados Unidos, reflejado en la reunión que tuvo el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos, tanto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard”, puntualizó la Secretaría de Economía.