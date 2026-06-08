Apuesta en Mundial Coca-Cola por legado de sostenibilidad

Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de la firma, platica con La Razón.

Desde hace varios años, las empresas comenzaron a asumir que la sostenibilidad debía formar parte de sus operaciones. La conversación, sin embargo, evolucionó: el desafío ya no es sólo plantear metas, sino demostrar que pueden mantenerse en el tiempo.

Con el Mundial 2026 a punto de arrancar, Coca-Cola busca que uno de los eventos deportivos más importantes del mundo se convierta también en una plataforma para fortalecer proyectos relacionados con el agua, reciclaje y desarrollo comunitario, una apuesta que, asegura, no responde únicamente a la coyuntura del torneo, sino a dejar un legado.

En entrevista con La Razón, Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, explicó que a la sostenibilidad se le puede ver desde distintas perspectivas dentro del mandato de la empresa; sin embargo, sostuvo que es “el corazón del negocio”.

El Dato: Algunos de los niños y jóvenes que participaron en el programa Escuelas con Agua serán abanderados durante partidos del Mundial, como parte del legado social.

“Vamos a cumplir 100 años este 2026 y para poder seguir aquí otros 100 años, la forma es siendo sostenibles para esas nuevas generaciones. Entonces, yo sé que va a venir en algún momento, algún tipo de mandato que probablemente termine en una regulación, pero cuando eso ocurra, podremos estar listos y haber avanzado en las comunidades”, dijo.

La estrategia de la compañía se centra en tres grandes avenidas: agua, manejo de materiales y empaques y reducción de la huella que generan sus operaciones. Sin embargo, el recurso hídrico ocupa un lugar central, debido a que forma parte esencial de su cadena productiva.

“Cuando hablamos de agua, lo vemos en el corazón del negocio. El insumo básico de cualquiera de nuestros productos es el agua. Entendemos que sin ella no podemos ser viables, pero también que las comunidades donde operamos tendrían poca legitimidad para hacer negocios si no nos asumimos como responsables de lo que utilizamos y de que esas comunidades tengan acceso al agua, que va más allá de las cuatro paredes de la empresa”, comentó.

El Tip: Aunque no se contemplaba, Coca-Cola se sumó al museo de futbol en Iztapalapa para acercar a las comunidades.

Actualmente Coca-Cola trabaja sobre tres frentes principales en cuanto al pilar hídrico, como el acceso al agua para las comunidades, la protección de las cuencas de donde obtiene el recurso y la eficiencia dentro de sus plantas.

En ese proceso, la compañía alcanzó la neutralidad hídrica a nivel nacional y hoy busca trasladar esa meta a cada una de las regiones donde tiene presencia.

Dentro de esa visión se encuentra otro plan relevante, Escuelas con Agua, un proyecto impulsado a través de la fundación de la empresa y que busca garantizar acceso continuo al recurso en planteles educativos mediante sistemas de captación pluvial y almacenamiento.

La iniciativa es un eje estratégico para impulsar y compartir la importancia de hacerlo realidad, por ello, la también forma parte del legado que la empresa pretende construir alrededor del Mundial.

40 proyectos relacionados con agua desarrolla la empresa

“El legado tenía que ir de la mano con el agua. Tenemos 150 escuelas adicionales (al programa de la compañía), 50 en cada una de las tres sedes, son una manera muy clara de dejar un legado alrededor del Mundial. Lo empezamos haciendo por agua, pero escuchando a la fundación y escuchando a otros actores nos hemos dado cuenta de cómo perfeccionarlo para llevarlo adelante”, sostuvo el directivo desde las oficinas de Coca-Cola al poniente de la CDMX.

Explicó que el torneo también servirá para reforzar otras acciones como economía circular, por lo que en los eventos oficiales vinculados con la FIFA se operará bajo una estrategia de manejo integral de residuos.

“En materia de reciclaje, asegurar que todos los eventos oficiales de la FIFA en los que somos patrocinadores, desde los partidos, los Fan Fest y los public viewing oficiales, tengan cero residuos y que todo acabe incluido en la circularidad; que ese material termine en cadenas de reciclaje y vuelva a hacer nuevas botellas”, detalló.

Mil escuelas con Agua ha alcanzado el programa

Esta acción de manejo de residuos se sumará a la infraestructura con la que ya cuenta el sistema Coca-Cola en el país, donde, a través de PetStar, tiene capacidad para reciclar alrededor de 5 mil 500 millones de botellas al año y producir cerca de 79 mil toneladas de resina reciclada grado alimenticio.

La estrategia para el torneo también contempla otros proyectos relacionados con el agua, como el fortalecimiento de iniciativas de captación pluvial y recarga de acuíferos, como el Jardín de Lluvia desarrollado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

EN COMUNIDAD. De manera general, la estrategia de sostenibilidad de la compañía busca adaptarse realmente a las necesidades de cada lugar en que opera.

“Si nosotros únicamente viéramos lo macro de nuestra meta global y no volteáramos a ver el territorio, lo único que estaríamos viendo es cuál es la manera más barata de hacer algo”, aseveró.

Para lograrlo, el directivo refirió que la escucha social que realizan en cada una de las comunidades determina el éxito de los proyectos que emprende.

“Si tú quieres implementar programas de sostenibilidad, no te debes perder en la meta..., pero en el proceso tiene que hacerse una escucha activa. Si no, termina siendo infraestructura vacía”, finalizó.