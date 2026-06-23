Anpec prevé riesgos en 2.a mitad del año

La economía mexicana vislumbra un segundo semestre con mayores riesgos e incertidumbre, entre cuyos factores desfavorables está el posible abandono de Estados Unidos al acuerdo comercial tripartita que también incluye a México y Canadá (T-MEC), estimó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Todo apunta a que no se logrará concretar en los tiempos originalmente previstos y no han faltado voces en Estados Unidos que plantean abandonar el acuerdo trilateral con Canadá y México por no ser rentable”, refirió la alianza en un comunicado.

Otro de los elementos internacionales que abonan a la complejidad de la segunda mitad del 2026 para el entorno nacional son los cárteles del narcotráfico, ya que al ser catalogados como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, “mantiene en vilo la soberanía y la estabilidad de nuestro país”.

Asimismo, la relocalización de procesos y cadenas de suministro, el nearshoring, por parte de empresas asiáticas para instalarse en México y aprovechar la cercanía geográfica de Estado Unidos, no terminó por concretarse, derivado de riesgos e incertidumbres.

“Por todos estos factores podemos afirmar que el cierre de 2026 se vislumbra complicado, con una inflación alimentaria todavía al alza, un consumo cauteloso y una sensación térmica colectiva de la economía de plena incertidumbre”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Para el ámbito nacional, las dificultades económicas durante la primera mitad de este año estuvieron marcadas, principalmente, por la cuesta de enero, que tuvo una prolongación trimestral para consumidores mexicanos, en adhesión a la inflación y carestía.

“La elevación de precios de productos esenciales, básicos y de alta demanda sigue siendo una constante; el tomate, los cítricos, el huevo y la papa dan cuenta de este maratón inflacionario”, indicó el presidente de la Anpec.