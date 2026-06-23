Maquilas suman pérdidas de empleos ante aranceles y menor demanda

Pese a que las remuneraciones medias reales del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) aumentaron en abril, las personas ocupadas, según cifras originales, registraron una disminución de 1.6 por ciento a tasa anual; de acuerdo con analistas es probable que persista el debilitamiento en el empleo, no sólo por los aranceles estadounidenses, sino por una mayor cautela de las empresas y un alza en el costo laboral.

En el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas a los trabajadores que fueron contratados directamente ascendieron a 23 mil 429 pesos, un incremento de 5.2 por ciento a tasa anual, debido a que los establecimientos manufactureros aumentaron 5.0 por ciento y los no manufactureros tuvieron un alza de 7.0 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Dato: En el cuarto mes del año, los ingresos de los establecimientos Immex alcanzaron 678 mil 374 mdp. Las unidades manufactureras generaron 89.5 por ciento del total.

En abril de este año en los seis mil 523 establecimientos Immex, el personal ocupado total fue de tres millones 174 mil 116 personas, de las cuales, dos millones 801 mil 976 laboraron en establecimientos manufactureros y el resto, es decir, 372 mil 140, en los no manufactureros.

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No obstante, el personal ocupado total registró una baja de 1.6 por ciento en su comparación año contra año debido a que los trabajadores del sector manufacturero se redujeron 2.3 por ciento y los empleados en unidades no manufactureras aumentaron 3.9 por ciento.

13 mil 543 pesos al mes, sueldo medio para técnicos y obreros

De acuerdo con el Inegi, las entidades federativas que concentraron a más personal ocupado fueron Nuevo León, con 13.4 por ciento; Chihuahua, 12.1 por ciento; Baja California, 12 por ciento; Coahuila, 8.2 por ciento; Jalisco, 7.5 por ciento, y Tamaulipas, 7.4 por ciento.

Al interior de los establecimientos manufactureros, el personal contratado directamente por las unidades económicas se redujo 2.3 por ciento a tasa anual, en específico porque obreros y técnicos y empleados administrativos, registraron una contracción de 2.6 por ciento y 0.7 por ciento, respectivamente; mientras que los empleados por subcontratación cayeron 4.3 por ciento, siendo los empleados administrativos los que se redujeron más que los obreros y técnicos.

124 empleos del sector alimentario desaparecieron en abril 2026

Asimismo, en el subsector de fabricación de prendas de vestir se tuvo una contracción anual del personal, ya que en el mismo mes de 2025 había 53 mil 195 trabajadores y para este año fueron 45 mil 690, o una reducción de 14.1 por ciento y que ya suma 46 meses consecutivos de disminución.

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos registró una caída de 13 por ciento en el personal ocupado, ya que el año pasado había 55 mil 561 trabajadores y en abril de 2026 eran sólo 48 mil 303 empleados.

En fabricación de equipo de transporte, se pasó de 983 mil 286 empleados a 926 mil 167 trabajadores, lo que significó una disminución de 5.8 por ciento y sumó 22 meses con caídas; además, la caída tiene relación con los aranceles sectoriales de Estados Unidos.

“El retroceso en equipo de transporte está vinculado a la menor producción automotriz derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como a la contracción en las importaciones de ve-hículos mexicanos desde ese país”, destacó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La analista destacó que las importaciones de Estados Unidos desde México de automóviles tipo turismo y vehículos para transporte de personas ya suman una caída de 15.6 por ciento en los primeros cuatro meses del año, debido al arancel de 12.4 por ciento que tienen.

“Es probable que en los próximos meses persista el debilitamiento en el empleo en las empresas manufactureras Immex. Esto corresponde no sólo a los aranceles impuestos por Estados Unidos, sino también a una mayor cautela de las empresas y al aumento en los costos laborales”, agregó Siller Pagaza.

No obstante, el subsector que tuvo un incremento considerable del personal ocupado, en el mes de referencia, fue el de fabricación de equipo de compu-

tación al pasar de 378 mil 181 trabajadores a 407 mil 670 empleados, un incremento de 7.8 por ciento a tasa anual y con 17 meses seguidos con cifras positivas, “esto se debe al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos de este subsector, pues se están cobrando bajos aranceles en esta industria”.

Con cifras al mes de abril, las importaciones de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos de la partida 8471 desde México y hacia Estados Unidos sólo pagaron un arancel de 0.02 por ciento y crecieron 68.2 por ciento anual en los primeros cuatro meses de 2026.

También se registró una baja de 0.5 por ciento de horas trabajadas.