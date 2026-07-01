Ingresos tributarios bajan 1.4% en 2026

Pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que la recaudación, en los primeros cinco meses del año, fue “favorecida” por una mejor captación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los asociados a las importaciones, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuyó y los ingresos tributarios totales cayeron 1.4 por ciento real anual.

“La recaudación tributaria se vio favorecida por la resiliencia del consumo de los hogares que impulsó mayores ingresos por IVA, IEPS e impuestos a las importaciones, compensando parcialmente la menor captación asociada con el ISR”, indicó la SHCP en su informe de Finanzas públicas y deuda pública a mayo de 2026.

INGRESOS TRIBUTARIOS ı Foto: Especial

Entre enero y mayo, los ingresos tributarios del Gobierno federal decrecieron 1.4 por ciento en términos reales, es decir, al eliminar el efecto de la inflación, los ingresos fueron menores a los obtenidos en 2025, pasaron de 2.41 billones de pesos a 2.47 billones de pesos.

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A su vez, la recaudación del ISR se ubicó en 1.34 billones de pesos, un descenso en su comparación anual real de 5.8 por ciento, luego de que en el mismo periodo de tiempo ingresaran a las arcas federales alrededor de 1.71 billones de pesos; la dependencia federal acotó que la reducción tuvo relación con menores pagos en las declaraciones anuales de personas morales y físicas.

El Dato: Los ingresos no tributarios superaron lo programado en 30 mil mdp, impulsados por mayores aprovechamientos, que compensaron los menores ingresos por productos.

“Esta reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en los salarios reales y resiliencia del empleo formal”, agregó.

Por su parte, el IVA contribuyó 703 mil 350.6 millones de pesos, un incremento de 3.3 por ciento real, frente a los 653 mil 541.7 millones de pesos que se recaudaron entre enero y mayo de 2025, el incremento se dio por un alza en el consumo interno y por el “fortalecimiento de las acciones de fiscalización”.

0.6 por ciento crecieron a tasa anual real los ingresos de la CFE

Sobre el IEPS, el alza anual fue de 6.9 por ciento, en términos reales, debido al incremento en el consumo de tabaco, bebidas saborizadas y también de combustibles. En el periodo de referencia, pasó de 268 mil 447.2 millones de pesos en 2025 a 298 mil 798.5 millones de pesos en el presente año.

De manera desagregada, la recaudación del IEPS por gasolinas y diésel se incrementó 5.4 por ciento, al pasar de 168 mil 539 millones de pesos a 185 mil 082 millones de pesos. Mientras que, el ingreso distinto a gasolinas y diésel creció 9.3 por ciento, de 99 mil 908.1 millones de pesos a 113 mil 716.5 millones de pesos, “el mayor crecimiento para el periodo enero-mayo desde 2017”.

10.9 por ciento aumentó el ingreso petrolero real anual en mayo

Asimismo, el impuesto a las importaciones creció 3.1 por ciento en su comparación anual real, al pasar de 69 mil 117.7 millones de pesos a 74 mil 230.2 millones de pesos; no obstante, la SHCP destacó que el alza tuvo relación con las actualizaciones en material comercial de mayo, pero “se ubicaron 26 mil millones de pesos por debajo de lo previsto, como resultado de un menor tipo de cambio, que redujo la valuación en moneda nacional de los bienes importados”.

Respecto al Impuesto por la actividad de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, éste se incrementó 1.2 por ciento, en el acumulado de los primeros cinco meses, al pasar de 2 mil 791.7 millones de pesos a 2 mil 943.5 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda también dio cuenta que la inversión física en la vivienda y los servicios a la comunidad mostró un aumento de 6.0 por ciento real anual, mientras que la destinada a la infraestructura educativa tuvo un incremento de 19.2 por ciento real anual.