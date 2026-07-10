Inadvertido el Mundial para 55% de restaurantes

La generación de empleos temporales para atender la demanda mundialista rondó los 15 mil puestos en todo el país, cuando la expectativa inicial fue de 39 mil.

A cuatro semanas de iniciar el Mundial de Futbol 2026, del cual México albergó 13 partidos en tres sedes, 55 por ciento de los restaurantes a escala nacional dijo tener una ocupación menor al 50 por ciento, además, 65 por ciento de este sector afirmó que no detectó la presencia de turistas, refirió una encuesta realizada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De acuerdo con información compartida por la cámara, 60 por ciento de los establecimientos encuestados en todo el país refirió tener un desempeño “menor o mucho menor” al mismo periodo pero del año pasado, al tiempo que 70 por ciento apuntó no tener incremento de ventas desde el 11 de junio, día inaugural de la Copa del Mundo.

Los negocios de giros como restaurante-bar, bares, sport-bar, cantinas y aquellos que realizaron promociones acordes con el contexto mundialista apuntaron tener un repunte de ventas entre 15 y 30 por ciento, aunque estos picos de venta fueron visibles durante los días en que jugó la Selección Mexicana.

De los establecimientos que mostraron estos repuntes la mayoría fueron cantinas, ya que 80 por ciento de este giro dijo tener incremento en ventas, después se encuentran los bares, con 55 por ciento, mientras que 50 por ciento de los sports-bar y restaurante-bar, respectivamente, reportó aumento de ingresos.

En cuanto a la llegada de turistas extranjeros, 65 por ciento de restaurantes mencionó no detectar su presencia, y aquellos giros que captaron visitantes apuntaron que únicamente representaron 10 por ciento del aforo de sus negocios, “la expectativa de turistas que visitaron nuestro país durante el Mundial no era la que esperábamos dentro de la industria restaurantera”, refirió la Canirac.