Sindicato pide gravamen para la cerveza mexicana

Uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, la Hermandad Internacional de Camioneros (International Brotherhood of Teamsters), solicitó al gobierno estadounidense aplicar aranceles a la cerveza que se importa desde México, con la finalidad de proteger los empleos en el sector y fortalecer la industria de ese país.

“Si existe una oportunidad de imponer aranceles a la cerveza mexicana en esta situación, lo cual brindará oportunidades para nuestros miembros actuales, de los cuales tenemos decenas de miles en la industria cervecera y de distribución, entonces estoy totalmente a favor de los aranceles y totalmente a favor de mantener los empleos estadounidenses en Estados Unidos”, destacó un vocero de este sindicato a Fox News.

Asimismo, al asegurar que la industria de ese país puede fabricar la cerveza Modelo con la misma receta, insistió en que los empleos deben permanecer en EU, “si los impuestos van a ser un incentivo para mantener los empleos en este país, o los aranceles, estoy totalmente a favor”.

La Razón solicitó la postura, tanto de la Secretaría de Economía (SE), como de las principales cerveceras nacionales; sin embargo, no se obtuvo respuesta sobre el tema.

Al respecto, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo a La Razón que la propuesta está aprovechando el discurso “pro-trabajador” del gobierno de Donald Trump para poner en la esfera pública sus demandas e intereses y a su vez, el gobierno estadounidense, arrope la idea y aumente su base social y electoral.

Aunque consideró que, también se tendría que analizar el impacto que tendría en su base electoral el hecho de imponer aranceles a la cerveza, porque incrementar el precio de la bebida puede ser considerada una medida “antipopular” en una población que consume alcohol.