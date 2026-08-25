IED anota récord: 34,968 mdd en primer semestre

La ciudad de México permaneció como el principal destino de la inversión extranjera al captar 16 mil 862 millones de dólares, casi la mitad de todo el flujo que llegó al país entre enero y junio.

La Inversión Extranjera Directa (IED) rompió otro récord en el primer semestre del año, sin embargo los flujos nuevos de capital foráneo están deprimidos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), la IED sumó 34 mil 968 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 2.1 por ciento, con cifras originales.

El grueso de la IED provino de reinversiones, las cuales ascendieron a 30 mil 957 millones de dólares en el primer semestre, un crecimiento anual de 7.1 por ciento. La SE explicó que el máximo histórico en el primer semestre reafirma la posición de México como una plataforma atractiva para la inversión.

Agregó en un análisis que en los últimos cinco años, la IED casi se duplicó. La información oficial arroja un avance de 88 por ciento entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2026.

“Estos resultados se sustentan en la solidez de los fundamentos macroeconómicos e institucionales, así como en las directrices del Plan México. Esta fortaleza también se refleja en la posición de México frente a otras economías: en 2025 los flujos globales de IED aumentaron en 6.0 por ciento , mientras que en México aumentó 10.8 por ciento”, acotó.

De esta forma se confirma que México aún está entre los 10 países con mayor captación de IED a nivel mundial, por encima de economías como India, Francia, España e Italia.

39 por ciento de la IED lo concentró la manufactura

Caen nuevas inversiones. Pese al monto histórico de la IED, medido en cifras originales, las nuevas inversiones se ubicaron en 2 mil 726 millones de dólares, una caída anual de 13.4 por ciento.

El tercer componente de la IED son las cuentas entre compañías y que en el mismo periodo sumaron mil 285 millones de dólares. El monto tuvo una caída de 41.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025.

De la misma manera, en el primer semestre del 2026, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de la IED en México al totalizar un flujo de 16 mil 871 millones de dólares.

En segundo lugar está España, mientras que Canadá, cerró el podio en el periodo.