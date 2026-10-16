Premiación ELIS de HSBC 2026: galardonan a 11 empresas por innovación sustentable

Directivos de HSBC y EY reconocieron el liderazgo de once empresas mexicanas en materia de sustentabilidad durante la quinta edición de los Premios ELIS 2026.

Siemens, Alpek, Bocar, Eni México, Ingenios Santos, Grupo Frisa, Cesantoni y Coca-Cola FEMSA fueron reconocidas por sus estrategias Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). Solfium obtuvo el premio Climate Tech; también se otorgaron dos menciones honoríficas a las empresas Grupo Vinte y Promotora Ambiental (PASA).

Este jueves fue la ceremonia de premiación de la 5ta. edición de los Premios Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS) 2026 organizada por HSBC México, en colaboración con la firma EY.

Once empresas fueron reconocidas por la fortaleza de sus diferentes estrategias. Ocho de ellas por sus consistentes acciones en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), y una más por su destacado liderazgo en la categoría Climate Tech. Hubo también dos menciones honoríficas, una por financiamiento sustentable y otra por transición climática.

Un jurado independiente analizó las estrategias recibidas y determinó que los ganadores de los Premios ELIS 2026 son los siguientes:

Bocar : Componentes aluminio y plástico.

Siemens : Tecnología para industria, infraestructura, transporte y atención médica.

Alpek : Productor de PTA, PET y EPS.

Eni México : Exploración y producción de energía.

Ingenios Santos : Producción de azúcar.

Grupo Frisa : Parques industriales.

Cesantoni : Pisos y recubrimientos de porcelanato.

Coca-Cola FEMSA : Embotelladora.

Solfium : Energía limpia (Categoría Climate Tech).

Grupo Vinte : Desarrolladora de vivienda (Mención por Financiamiento sustentable).

Promotora Ambiental (PASA): Gestión integral de residuos (Mención por Transición climática).

Este año se observó una convocatoria robusta con 163 estrategias completadas, de las cuales 65 fueron finalistas, correspondientes a 55 empresas. El enfoque de los Premios ELIS este año se centró en identificar estrategias integradas a los modelos de las empresas. De la misma forma, el marco de referencia de los cuestionarios del 2026 se actualizó, a fin de reflejar los nuevos requerimientos de información de las Normas Internacionales de Información Financiera relacionada a la Sustentabilidad (IFRS S1 y S2).

“Agradecemos a todas las empresas participantes en el Premio ELIS. Observamos un continuo interés en impulsar estrategias que demuestran que la rentabilidad y el impacto positivo pueden avanzar de la mano, de forma integrada y sostenible”, dijo Diego Spannaus, Director Ejecutivo de Finanzas Sustentables de HSBC para México y Latinoamérica en el Museo Papalote, donde fue la ceremonia de premiación.

“La 5ta. edición de los premios ELIS confirma que la sostenibilidad está cada vez más integrada en los modelos de negocio de organizaciones de distintos sectores y tamaños. La diversidad y solidez de las estrategias reconocidas este año reflejan cómo las empresas están transformando sus compromisos ambientales, sociales y de gobernanza en acciones medibles que generan valor de largo plazo. En EY nos enorgullece colaborar con HSBC para visibilizar las mejores prácticas e inspirar a más compañías a acelerar su transición hacia una economía más resiliente, inclusiva y sostenible”, comentó Andrés Fuentes, Socio Director de Servicios Financieros de EY Latinoamérica.

Los Premios ELIS han reconocido desde 2022 a 50 estrategias ganadoras de empresas de diferentes sectores. Algunas empresas como Coca-Cola FEMSA, Alpek, Rotoplas, Promotora Ambiental y Cesantoni han ganado más de una vez, en diferentes ediciones y categorías.

Al paso de los años, la convocatoria ha evolucionado, reflejando no sólo una robusta participación, sino también un avance tangible en el compromiso y la capacidad para generar valor económico, social y ambiental de forma sustentable y medible.

Para HSBC promover una iniciativa como el Premio ELIS forma parte de su compromiso, visión de largo plazo y estrategia global de acompañar a las empresas en su transición hacia una economía más verde e inclusiva.

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