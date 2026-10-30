Estiman menos turistas aéreos al cierre de 2026

El arribo de turistas por vía aérea podría sufrir una contracción de 6.0 por ciento al término del año respecto a 2025, situación que impactará directamente en las divisas del sector, dado que los visitantes que arriban en avión representan alrededor de 80 por ciento de los ingresos totales que recibe México, estimaron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún.
Esta estimación desfavorable es originada por una reducción en los asientos hacia México, en especial hacia destinos de playa, por una menor llegada de turistas desde Estados Unidos, por la pérdida de competitividad frente a otros destinos como Europa y Asia, y también la inseguridad real y percibida, la falta de campañas de promoción turística en el extranjero y afectaciones ambientales como la presencia de sargazo.
Francisco Madrid, director de STARC, señaló que entre enero y agosto de 2026, la llegada de turistas por vía aérea fue de 14.8 millones de personas, una caída de 4.8 por ciento; no obstante, en los dos primeros meses del año se observaron cifras positivas y a partir de marzo empezó el deterioro, si sólo se contara entre el tercer mes y el octavo mes, la caída se acerca a 7.0 por ciento.
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Pese a lo anterior, destacó que el gasto medio de este tipo de visitantes sí creció 3.2 por ciento, “pero hay que recordar que estos son datos en números corrientes, es decir, básicamente crece inflación y no otra cosa”.
Del total de ingresos, el turismo aéreo representó 79.1 por ciento; el de vía terrestre, 4.4 por ciento; fronterizo, 7.5 por ciento; excursionistas fronterizos, 3.9 por ciento y cruceristas, 3.0 por ciento.
El turismo terrestre tuvo una caída del 0.5 por ciento respecto a 2025, por lo que el crecimiento del sector responde a los visitantes fronterizos.