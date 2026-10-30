Remesas peligran por más de medio millón de mexicanos menos en EU

Las “benditas” remesas que reciben millones de hogares mexicanos enfrentan riesgos ante la reducción de casi 662 mil connacionales inmigrantes en edad de trabajar en Estados Unidos y la pérdida de más de 442 mil empleos en los primeros nueve meses de 2026, en un contexto en el que la masa salarial anual de estos acumula una disminución de 16 mil 189 millones de dólares desde su máximo registrado en el segundo trimestre de 2025, según un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

El organismo identificó que, entre enero y septiembre de este año, la población mexicana inmigrante en edad laboral pasó de 11 millones 344 mil 881 a 10 millones 683 mil 13 personas, una reducción de 661 mil 868, equivalente a 5.8 por ciento respecto del mismo periodo de 2025, fenómeno que podría estar relacionado con el retorno voluntario e involuntario de connacionales a su país de origen.

30.7 Mil mdd el valor de las remesas en el primer semestre

Este fenómeno representa un riesgo para los ingresos que México recibe por concepto de remesas, debido a que el empleo y las remuneraciones de los trabajadores mexicanos inmigrantes constituyen la fuente de financiamiento de los recursos que envían a sus familias, de acuerdo con Jesús A. Cervantes González y Juan Antonio Ortega, autores del análisis del Cemla.

Al cierre de septiembre pasado, la masa salarial anual de los trabajadores mexicanos inmigrantes se ubicó en 367 mil 327 mdd, una disminución de 4.2 por ciento respecto de los 383 mil 516 mdd registrados en el segundo trimestre de 2025, cuando alcanzó su nivel máximo.

Detalló que la caída se observó incluso cuando las remuneraciones promedio de los connacionales continuaron aumentando durante 2025 y los primeros nueve meses de 2026, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto de la pérdida de empleos, pero que no fue suficiente para evitar la reducción de los ingresos laborales totales.

El Cemla explicó que la baja de la ocupación de los trabajadores mexicanos inmigrantes comenzó desde finales de 2024 y se prolongó durante 2025 y los primeros tres trimestres de este año, periodo en el que también se registró una reducción de la población en edad de trabajar, sin que ello se tradujera en un aumento del número de desempleados.

El Dato: La disminución de la población mexicana inmigrante sugiere que en 2025 y los primeros nueve meses de 2026 se redujo la presencia de connacionales en EU.

De acuerdo con los datos originales de la Current Population Survey (CPS), encuesta mensual de hogares de la Oficina de Censos de EU, en el acumulado de los primeros nueve meses, el número de mexicanos inmigrantes ocupados pasó de 7 millones 262 mil 66 a 6 millones 819 mil 975 personas, lo que significó una pérdida anual de 442 mil 91 empleos, equivalente a 6.1 por ciento.

La mayor contracción se concentró en la industria de la construcción, principal empleador de trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, donde se perdieron 278 mil 35 ocupaciones, una caída de 17.1 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

Con ello, el número de connacionales empleados en esta actividad bajó de un millón 625 mil 357 a un millón 347 mil 322 trabajadores, aunque el sector mantuvo una participación de 19.8 por ciento en el total de la ocupación de inmigrantes.

Los servicios de alimentación, hospedaje y recreación registraron la segunda mayor disminución, con 107 mil 310 puestos de trabajo menos, equivalente a una contracción de 12.4 por ciento, mientras que las manufacturas perdieron 79 mil 810 ocupaciones, una reducción de 9.5 por ciento.

En conjunto, estas tres actividades concentraron las principales pérdidas de empleo, aunque también se observaron disminuciones en los servicios profesionales y de administración, los servicios educativos, así como en minería y electricidad.

En contraste, algunas actividades registraron incrementos en la contratación de trabajadores mexicanos inmigrantes, entre ellas los servicios financieros, seguros, inmuebles e informática, con 28 mil 458 ocupaciones adicionales, así como los servicios en hogares, con 11 mil 202, y transporte y almacenamiento, con 9 mil 231.

Por género y con cifras desestacionalizadas, en los primeros tres trimestres de 2026 la ocupación promedio de trabajadores mexicanos inmigrantes fue de 6 millones 834 mil 189 personas, una disminución anual de 448 mil 804 puestos.

De esa reducción, los hombres concentraron una pérdida de 470 mil 152 ocupaciones, equivalente a 10.1 por ciento, mientras que entre las mujeres se registró un incremento de 21 mil 348 empleos, 0.8 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Esta diferencia también se reflejó en los ingresos laborales. La masa salarial anual de los hombres se ubicó en 254 mil 8 millones de dólares al cierre de septiembre, mientras que la correspondiente a las mujeres alcanzó 113 mil 319 millones de dólares, equivalente a 30.8 por ciento del total.

Respecto de sus respectivos máximos, la masa salarial masculina acumuló una reducción de 7.2 por ciento, mientras que la femenina registró un incremento de 3.1 por ciento, lo que evidencia un comportamiento diferenciado de los ingresos entre ambos grupos.

MENOS MIGRANTES. Uno de los principales hallazgos del Cemla es que la pérdida de empleos no estuvo acompañada de un incremento del desempleo entre los trabajadores, sino de una disminución de la población mexicana en edad laboral que reside en Estados Unidos.

Entre enero y septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la población económicamente activa de este grupo se redujo en 496 mil 890 personas, equivalente a 6.5 por ciento, mientras que la población económicamente inactiva disminuyó en 164 mil 978, una caída de 4.4 por ciento.

Incluso el número de mexicanos inmigrantes desocupados pasó de 328 mil 573 a 273 mil 774 personas, una reducción de 54 mil 799, equivalente a 16.7 por ciento, pese a la pérdida de puestos de trabajo registrada en distintas actividades económicas.