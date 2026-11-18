El comercio bilateral entre México y China alcanzó 117 mil 80 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un incremento anual de 12.8 por ciento, mientras que las exportaciones mexicanas hacia el país asiático aumentaron 59.5 por ciento, informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En el marco de la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China, el organismo empresarial mexicano destacó las oportunidades para ampliar la relación económica entre ambos países, particularmente en manufactura avanzada, semiconductores, electromovilidad, inteligencia artificial y economía digital.

El presidente del CCE, José Medina Mora, encabezó una delegación integrada por representantes de empresas como Femsa, Grupo Bimbo, Cemex, Grupo Coppel, Gruma y Fibra Prologis, entre otras, con el propósito de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión con las economías de Asia-Pacífico.

Durante el encuentro, Medina Mora sostuvo una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó el Plan México ante empresarios internacionales. El CCE consideró que aprovechar las oportunidades de inversión requiere fortalecer la certeza jurídica, la confianza y las reglas claras para el sector privado.

14 Organismos empresariales concentra el CCE

“Para el sector empresarial, aprovechar estas oportunidades requiere fortalecer las condiciones de certeza jurídica, confianza y reglas claras que favorezcan la inversión productiva y la competitividad de México”, sostuvo.

La participación empresarial también permitió destacar la capacidad de las empresas mexicanas para invertir, generar empleos y ampliar su presencia internacional, así como las oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como manufactura avanzada, semiconductores, electromovilidad, inteligencia artificial y economía digital, para impulsar la innovación y la transferencia de tecnología.

El organismo añadió que mantendrá la interlocución con empresas y autoridades de la región de cara a 2028, cuando México será nuevamente sede de APEC.