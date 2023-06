Más de 900 mil se suman a la subocupación en sólo un mes

La subocupación laboral, la cual considera a las personas con empleo pero que tienen la necesidad y disponibilidad para ofrecer más horas de trabajo de las que actualmente registran, repuntó en abril, pese a que el desempleo se mantiene por debajo de 3 por ciento.

Durante el cuarto mes del año, la subocupación aumentó de 6.82 a 8.40 por ciento de la población ocupada (con empleo), el nivel más elevado desde junio del 2022. Lo anterior implica que, actualmente, 4.95 millones de personas están en ese rubro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un mes antes había 4.03 millones, lo que implica un alza de 920 mil individuos en un mes.

En los hombres, esta tasa se incrementó de 6.93 a 8.70 por ciento de los ocupados. En las mujeres subió de 6.68 a 7.90 por ciento. Ello implica que, en el caso de ellos, la cifra creció de 2.42 a 3.05 millones, mientras que, en ellas, de 1.61 a 1.90 millones.

“La tasa de subocupación refleja la falta de oportunidades laborales suficientemente remuneradas y la presencia de trabajos precarios”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

A pesar de que los resultados están en los niveles observados previos a la pandemia de Covid-19, aún está muy por encima del mínimo de 5.4 por ciento que registró en el 2006.

El Inegi detalló que de los 4.95 millones de personas que aseguran estar subocupadas, sólo 397 mil 219, es decir, sólo 8 por ciento, buscan el trabajo adicional que requieren, mientras que el resto, no lo hacen.

Esto se debe, en muchos casos, a que consideran que no encontrarán el empleo que requieren para sumar más ingresos y solventar sus gastos, de acuerdo con la especialista.

Andrea trabaja en una tienda de ropa. Al día labora seis horas, porque decidió no tomar hora de comida. Su horario es de 9:00 a 15:00 horas. Asegura que podría tener otro empleo de medio tiempo por las tardes, porque lo que gana no le alcanza. Ella ha buscado algunas opciones, pero, por el horario, no ha encontrado una opción que le acomode.

“Otra alternativa es encontrar otro trabajo de tiempo completo para ganar más, pero tampoco he encontrado”, asegura.

Desempleo

En abril, la desocupación subió de 2.39 a 2.89 por ciento. No obstante, con cifras desestacionalizadas (eliminando el efecto calendario), el cambio fue marginal, pues la tasa pasó de 2.78 por ciento, su mínimo histórico, a 2.83 por ciento, lo que sugiere que los reportes de meses recientes han estado sujetos a “fuertes” efectos estacionales, señaló Marcos Arias, analista de Monex.

“De esta manera, el mercado laboral se sigue mostrando sólido a inicios del segundo trimestre, lo que suma a las señales de una economía resiliente y en la que el consumo jugará un papel protagónico”, expuso.

Grupo Financiero Banorte señaló que en abril se perdieron 112 mil 200 empleos, que es consistente con un patrón estacional usual, debido a las distorsiones derivadas de Semana Santa.

Coincidió que cuando la cifra se ve de forma desestacionalizada, el desempleo se mantiene en “un nivel todavía muy bajo”.

“El mercado laboral, probablemente, mantendrá fortaleza en el corto plazo, aunque con riesgos hacia finales del año”, dijo Juan Carlos Alderete, especialista de Banorte.

Quieren más tiempo libre

La falta de condiciones de trabajo equilibradas ocasiona que 31 por ciento por ciento de los trabajadores actuales considere la posibilidad de aceptar otro puesto si ofrece una mejor combinación de horas laborales y estilo de vida, detectó el reporte The New Human Age de ManpowerGroup.

De acuerdo con los resultados, las personas de todas las edades y géneros buscan empleadores que reconozcan y apoyen activamente un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal, ya que 48 por ciento dice que laboran en exceso al menos una semana de manera regular.

El estudio encontró que 87 por ciento de los empleados no quiere trabajar desde la oficina a tiempo completo. De ellos, 42 por ciento prefiere un modelo híbrido.

Los empleados quieren más opciones sobre cuándo, dónde y cómo hacer su trabajo, sin que ela actividad desde casa se convierta en trabajo sin fin.

Además, valoran cosas como la realización personal, el aprendizaje y el crecimiento por encima del simple avance profesional, subrayó ManpowerGroup.