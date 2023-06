Nos volvimos locos con la idea de la llegada de un carro de origen chino que nos pudiera costar tan sólo 20 mil pesos, ¿verdad? Ya hasta hicimos hipótesis de cuánto nos gastaríamos en el envío en caso de pedirlo en Amazon o en Mercado Libre, sin embargo, deberás tomar en cuenta algo muy importante.

¿Qué es? Que este automóvil, conocido como Chang Li S1 Pro 2023 no podría circular en las calles de México. ¿Por qué? En La Razón te explicamos los motivos.

¿Por qué el carro chino de 20 mil pesos no puede circular en México?

Según lo informado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, comprar este tipo de automóviles es un peligro para los mexicanos porque no hay garantías de seguridad para aquellos que lo conduzcan.

La AMDA informó que existe una norma que rige la circulación de los vehículos en territorio mexicano tanto en ciudades como en carreteras a las que están sujetos todos los carros. Necesita tener los siguientes requisitos de seguridad:

Protección de los ocupantes en caso de colisión frontal y lateral

​Sistema de frenos

​Dirección

​Sistema eléctrico

El auto chino podría no cumplir con esta norma, por lo que se dificulta que pueda circular en México aún como automotor ligero, pues en su ficha técnica no mencionan que cuenten con todas estas especificaciones.

"No sólo es el costo aduanal que no se incluye dentro de la oferta hecha a través de Internet, también no se cuenta con un soporte y una red de garantías, mucho menos hay quien responda por la inversión, ni cumple con las normas de seguridad de tantas aplicadas en nuestro país", señaló Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, a medios de comunicación.

Auto chino no podría circular en México. Especial

¿Cuánto cuesta en realidad el Chang Li S1 Pro?

Es que no sólo son los 20 mil pesos que te puede costar el automóvil, sino también los aranceles y los gastos de traslado. Tras los pagos aduanales respectivos, el envío y el trámite de placas, el precio final del auto podría alcanzar los 60 mil y 70 mil pesos.