Accionista de Twitter asesta otro golpe a Elon Musk

Una nueva propuesta de demanda colectiva fue promovida por un accionista de Twitter en contra de Elon Musk, la cual se suma al intento del gigante tecnológico de impedir que el hombre más rico del mundo se retracte de su promesa de pagar 44 mil millones de dólares para adquirir la influyente plataforma de redes sociales.

La demanda fue presentada por el inversionista Luigi Crispo , que posee 5 mil 500 acciones de la red social, en el Tribunal de la Cancillería de Delaware, el mismo foro que está programado para celebrar un juicio acelerado en octubre por las reclamaciones de Twitter contra Musk.

Además de Musk, nombra como demandados a dos "entidades de adquisición corporativa" relacionadas con el trato.

De acuerdo con Bloomberg, la demanda, registrada el 29 de julio, se enfoca en los "motivos poco convincentes de Musk para incumplir su contrato", acusando al multimillonario de inventar excusas para salirse de la compra.

Al igual que la demanda anterior de Twitter, busca una orden judicial que obligue a Musk a consumar la transacción.

Musk respondió formalmente a la demanda de Twitter el 29 de julio en una presentación judicial que permanece sellada.

Tesla Inc, el fabricante de vehículos eléctricos dirigido por Musk, no respondió de inmediato este lunes a una solicitud de comentarios en su nombre. Tesla no es nombrado como acusado.

Las acusaciones de Crispo se hacen eco de la afirmación de Twitter de que Musk está explotando preocupaciones falsas sobre el spam y las cuentas "bot" como un pretexto falso para retractarse del trato sin una base legal válida.

Musk, mientras tanto, dice que Twitter ha incumplido su obligación de ser veraz en las divulgaciones relacionadas con los acuerdos al afirmar sin pruebas que los bots representan aproximadamente el 5 por ciento de sus usuarios diarios.