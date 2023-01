Agro produjo en 2020 casi 290 millones de t

El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, afirmó que el sector agropecuario habrá cerrado 2022 con una producción récord de casi 290 millones de toneladas (Mt) de alimentos, lo que revela su constante crecimiento, incuso por arriba de la economía.

Mientras que en exportaciones, estimó que alcanzarían una cifra récord de 49 mil millones; sin embargo, previó que este 2023, no se podría esperar otra cifra histórica, debido a la alta posibilidad de una recesión en Estados Unidos lo que implicaría que el país vecino demande menos productos.

En entrevista con La Razón, Anaya hizo un balance del comportamiento del sector durante el año pasado en donde señaló que, a pesar de que ha sido uno de los más “nobles” para la economía nacional, enfrentó el reto de ser uno de los más “castigados” por la controversia en materia energética que mantiene México con Estados Unidos y Canadá, que de no solucionarse, corre el peligro de llegar a un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC.

En este contexto, precisó que el sector no ha dejado de crecer, pese a la pandemia y la guerra en Europa; “es un sector que no ha parado, no hemos tenido problemas de abasto, ni en las cadenas de distribución y continúan incrementándose las exportaciones a varias partes del mundo”.

Lo anterior permitirá que para el 2022, el sector agroalimentario alcance una producción récord de todos los productos de casi 290 millones de toneladas. Esto quiere decir que sigue creciendo, reiteró.

Precisó que donde se ven los mayores crecimientos es en el sector hortofrutícola, ya que es el que más ha crecido desde el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), toda vez que representa un valor importante en el mercado agropecuario.

Asimismo, señaló que el sector pecuario también registra crecimientos relevantes, ya que al cierre del 2022 habrá producido más de 24 millones de toneladas de productos.

“Está haciendo un trabajo extraordinario en las exportaciones, principalmente de carne de res y de cerdo, aunque éstas últimas han disminuido un poco”, reconoció el director de GCMA.

Mientras que el sector agroindustrial, mencionó que sobresale por la producción de caña de azúcar, donde México ya es el sexto exportador, así como de agave que mantiene un constante crecimiento en volumen y valor, toda vez que ya se exporta a más de 160 naciones, pero principalmente a EU.

Sin embargo, Anaya reiteró que es poco probable que las exportaciones agropecuarias sean nuevamente históricas en 2023, debido a la inminente recesión económica en el vecino país del norte.

“Vemos algunos impactos en la recesión en la economía de nuestro principal socio comercial; ya lo vimos que durante los últimos meses de 2022, principalmente en lo que exportamos de frutas y hortalizas el volumen ha disminuido; aunque en valor no nos ha ido mal”, señaló.

Anaya refirió que lo anterior revela que ya se empezaron a notar algunas afectaciones “y aunque consideramos que vamos a seguir aumentando las exportaciones, no serán a nivel de un porcentaje mayor a lo que veníamos creciendo mes con mes y año con año”.

Recordó que el sector agro es el tercero de mayor importancia en las ventas al exterior, después de las manufacturas y el sector automotriz; pero por arriba de las exportaciones de petróleo; así como por lo ingresos de energético y del turismo.