Aseveran que Joe Biden no será tan "permisivo" con AMLO como lo fue Trump

La administración estadounidense de Donald Trump nunca tuvo un interés por castigar a México ante los constantes ataques a sus empresas; sin embargo, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, si utilizará todos los medios que le brinde el T-MEC para defender sus intereses, aseveró Duncan Wood, vicepresidente Estrategia y Nuevas Iniciativas de Woodrow Wilson Center.

Durante el panel “ Relación México-Estados Unidos ”, que se llevó a cabo como parte de la 84 Convención Bancaria, Duncan Wood dijo que dentro del T-MEC existe la posibilidad de castigar a México por cosas que están haciendo en su clima de inversión.

Subrayó que durante la administración Trump nunca hubo ningún interés de castigar a México en cuanto a inversionistas. Tal es el caso de la planta cervecera de Constellations Brands, en Mexicali: cuya construcción fue cancelada tras una consulta popular emitida por el mandatario federal.

“Según gente de esa empresa me dijeron que ‘ni fuimos a platicar con la administración Trump porque supimos que no nos iba ayudar para nada, porque no le interesa. De hecho él prefiere que las inversiones regresaran al país’”, comentó.

De acuerdo con Luis Rubío, presidente de México Evalúa, esto se debió a que ambos mandatarios encontraron en el otro un socio “natural”.

Sin embargo, manifestó Duncan Wood que Joe Biden sí está dispuesto a utilizar todo lo que tienen a su disposición, “por eso es importante revisar lo que está pasando en el área de derechos laborales en México, también en el sector energético, en el sector de las inversiones, en la industria farmacéutica”.

Aseveró que dentro del departamento de Comercio en Estados Unidos, “me dicen que sus escritorios están llenos de quejas de lo que está pasando en México. Las empresas están diciendo que no pueden más con esto”.

Finalmente, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, argumentó que con la llegada de Joe Biden a la presidencia del país vecino del norte regresa el gobierno. “En algunos temas habrá fricciones (con México), en algunos temas va haber encontronazos”.