Ataque de Ransomware a la SICT bajo control; afectó a 110 equipos

El ataque a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SICT) suscitado este lunes ya está bajo control y afectó a la Agencia Federal de Aviación civil (AFAC), así como otras unidades dependientes de la secretaría, dando como resultado 110 equipos de un total de 11 mil, aseguró el jefe del Despacho de la dependencia, Jorge Nuño Lara.

En entrevista al término de su participación en la Exporail, el funcionario federal sostuvo que después de que se informó del incidente se llevó a cabo la estrategia de contención y pese a la afectación de los equipos, la base de datos de la dependencia quedó protegida.

Nos informaron de un ciberataque, afortunadamente pudimos hacer la estrategia de contención. Tenemos algunas computadoras infectadas pero afortunadamente nuestra base de datos quedó protegido y no tenemos grandes afectaciones

Aseguró que en el protocolo participó gente de la Guardia Nacional del departamento de Ciberseguridad, quienes lograron contener el daño.

Vino gente de Guardia Nacional, del departamento de Ciberseguridad y hasta ahorita no va a pasar a más, ahora estamos revisando las computadoras y las terminales que tenemos, tuvimos el daño y no tenemos más daño, nuestro centro de datos, no daño información importante