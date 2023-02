Aumenta número de “ligues” por Internet

En México 61.3 por ciento de los internautas, que equivalen a 54.8 millones de mexicanos, declararon que empezaron una relación de amor o amistad a través de Internet, cifra mayor a la del 2022 cuando el porcentaje era de 50.6 por ciento.

De acuerdo con el estudio “El amor en los tiempos de las telecomunicaciones” de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), al segmentar este dato por género, resulta que del total de internautas que tienen ese hábito, 58.9 por ciento son mujeres y 64.2 por ciento son hombres.

Sin embargo, al analizar la información por preferencia sexual, se observa que 76.2 por ciento se declaró homosexual o bisexual y 59.2 por ciento heterosexual.

Otro dato importante en el comportamiento de los “ligadores virtuales” es que aseguraron tener una alta preferencia de uso de diferentes apps digitales para dichos fines.

Actualmente, la principal red utilizada fue Instagram, con 50.9 por ciento de las menciones, seguida por WhatsApp (47.2 por ciento), aplicaciones de citas (41.3 por ciento) y Facebook (39.4 por ciento).

Y contrario a lo que se pensaría, algunos usuarios siguen usando herramientas tradicionales como llamadas telefónicas (11 por ciento), correo electrónico (6.4 por ciento) y mensajes cortos o SMS (4.1 por ciento).

Asimismo, con base en el análisis, en México cuatro de cada 10 usuarios de Internet han usado alguna aplicación de “ligue”, lo que se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles.

Incluso, algunos operadores ofrecen planes de navegación extra para el uso específico de este tipo de aplicaciones. Además, la posibilidad de uso “gratuito” de estas plataformas ha ayudado a democratizar, masificar y normalizar su uso

A pesar de lo anterior, solamente 13.6 por ciento de los internautas declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa una aplicación de “ligue”.

Entre las personas que no las utilizan, 35.3 por ciento mencionan que ya tienen una pareja, 29.1 por ciento no les interesa esta herramienta, 26.4 por ciento las consideran inseguras y 9.1 por ciento no cree que sean efectivas.