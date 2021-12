Autos eléctricos van a desatar una guerra comercial; debemos evitarlo: Concamin

La iniciativa Build Back Better Act de Estados Unidos en la que otorga incentivos a la compra de autos eléctricos es una violación al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que puede derivar en una guerra comercial , aseveró José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El empresario señaló que como industria están en desacuerdo con la decisión del país vecino y al igual que Canadá, buscan que Estados Unidos cumpla con el tratado con la finalidad de controlar esta situación pues desatar una guerra comercial no conviene a ninguna de las partes.

Estados Unidos está violando el T-MEC, no es correcto lo que está haciendo, nosotros como industria estamos en desacuerdo con esa decisión. La última vez se estaba sumando Canadá, tenemos que controlar todo eso, porque entonces va a ser una guerra comercial entre ‘que te subo y que no te subo (aranceles)´, no conviene