BBVA ve inviable reforma de pensiones; se avanzó con la anterior

Es inviable fiscalmente la reforma que propondrá Gobierno federal para lograr que los trabajadores tengan una pensión del 100 por ciento del salario, ya que cualquier gasto público adicional mete presión a las finanzas del país, consideraron BBVA México y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

No obstante, calificaron como “paranoico” afirmar que están en riesgo los ahorros para el retiro, ya que hasta donde se conoce de la propuesta, no hay ninguna “intención mezquina” de robar, dilapidar o gasta estos recursos en otra cosa que no sea la pensión de los trabajadores.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró ayer que, para tranquilidad de los empresarios, el Gobierno federal asumirá parte del pago de las pensiones garantizar que los trabajadores reciban el 100 por ciento de su salario al término de su vida laboral, como parte del paquete de reformas constitucionales que propondrá el 5 de febrero próximo.

Al respecto, el economista en Jefe de BBVA México, Carlos Serrano Herrera, afirmó que implementar una tasa de reemplazo en las pensiones al 100 por ciento en toda la población “fiscalmente no es viable y no ocurre en ningún otro lugar del mundo”.

“Un cierto aumento a la tasa de contribución es deseable, siempre y cuando se vigilen las finanzas públicas y creemos que el principal reto en pensiones, al igual que otros temas de atención fiscal, es reducir la informalidad”, aseveró.

En la presentación de un informe sobre la banca móvil, estimó deseable aumentar la tasa de reemplazo para quienes han trabajado durante toda su vida.

No obstante, resaltó, parte de ello ya se atendió con la reforma en materia de pensiones del 2020, en la cual se estableció un aumento gradual en las aportaciones patronales.

De acuerdo con la forma a la Ley del Seguro Social aprobada en 2020 con el propósito de fortalecer el sistema de pensiones de los trabajadores, la aportación total para el retiro crecerá, sin que los trabajadores vean afectado su ingreso.

El incremento se llevará a cabo de manera paulatina en un periodo de ocho años, con lo cual a partir del 2023 la contribución patronal aumentará de 3.15 por ciento hasta 11.875 por ciento en 2030.

“Si se quiere seguir aumentando, creemos que es deseable, pero también creemos que, sobre todo, se deben de vigilar a las finanzas públicas”, subrayó.

Señaló que el reto en materia de pensiones se centra en combatir la informalidad laboral para que los trabajadores puedan acceder a este tipo de prestaciones.

El problema, dijo Serrano Herrera, es que más de la mitad de la fuerza laboral del país está en el sector informal y, de cualquier manera, “no van a tener acceso a estos esquemas de pensiones contributivas, tendrán acceso a las otras”.

A su vez, el vicepresidente Fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, dijo que el gasto en pensiones ya “es monumental” y destinar recursos adicionales a este rubro, como sería para garantizar una pensión al 100 por ciento del salario, “meterá presión” en las finanzas públicas del país.

No obstante, destacó la intención del Gobierno federal de resolver el problema del bajo monto de las pensiones o jubilaciones, para lo cual es necesaria y urgente una reforma en la materia, por lo que “se aplaude que se esté observando y discutiendo el tema. El punto medular es el qué y cómo hacerlo”.

Calificó como “paranoico” afirmar que están en riesgo los ahorros para el retiro de los trabajadores, con la propuesta de reformar al sistema de pensiones anunciada por el Gobierno federal para lograr una pensión del 100 por ciento del salario.

Precisó que, con lo que se conoce hasta el momento de la iniciativa que se presentará, la intención es que el Gobierno haga una aportación mayor al ahorro para el retiro de los trabajadores, y el costo se cargaría al gasto público.

“El único destino que pueden tener (los ahorros) es el de convertirse en una pensión, entonces, el peligro que pudiéramos estar teniendo es un tanto paranoico, el temer que me están robando dinero, que se puede tomar para un uso diferente; ese dinero se puede usar exclusivamente para una pensión”, dijo en la rueda de prensa mensual del organismo.