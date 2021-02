Blim TV, servicio OTT de Televisa, ya estará disponible en DIRECTV GO

Blim TV, el servicio de OTT (Over the Top) de Televisa lanzado en 2019, anunció que se suma al catálogo premium de DIRECTV GO, el servicio de streaming de AT&T que llegó a México en marzo de 2020

Los suscriptores de DIRECTV GO pueden pagar una suscripción extra de 93.96 pesos más IVA para disfrutar de 35 canales, más de 32 mil horas de contenido On Demand y más de novecientos títulos del servicio de streaming de Blim TV.

Así, los usuarios de DIRECTV GO dispondrán de los contenidos de Blim TV, entre los que se encuentran, telenovelas, series, películas, deportes, programas y documentales de habla hispana.

Además, Blim TV ofrece también las señales en vivo de canales de TV abierta y de paga como son Telehit, tlnovelas, Bandamax, ForoTV, las estrellas, entre muchos otros, así como toda la oferta deportiva de TUDN, afizzionados y Adrenalina, y de varios canales internacionales como Telemundo, Golden, Antena 3, TVE, entre otros.

La OTT mexicana ha logrado importantes alianzas con productoras internacionales, como el reciente acuerdo con ViacomCBS International Studios para incluir una gran variedad de títulos del extenso catálogo de VIS y de las marcas de ViacomCBS.

En gran medida, la estrategia de Blim TV en el último año, ha sido generar alianzas con distintas plataformas para asegurar su distribución a distintos públicos objetivo, como son los dispositivos de streaming Roku o Fire TV, así como operadores de televisión de paga, como lo son Totalplay e IZZI TV.