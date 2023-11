El Buen Fin: perciben a consumidor más cauto

Miles de mexicanos acudieron a centros comerciales y supermercados, entre otros establecimientos, en busca de las mejores ofertas y promociones durante los primeros dos días de El Buen Fin 2023.

Sin embargo, empleados de algunos de estos lugares perciben a un consumidor más cauteloso y consideran que las ventas están lejos de ser las mejores de la llamada feria de descuentos.

En un recorrido que realizó La Razón por algunas plazas comerciales de la Ciudad de México, el común denominador fueron establecimientos abarrotados.

“Desde temprano hay mucha gente, pero más en modo de espectador que de comprador compulsivo”, dijo, entre risas, Ana, empleada de Liverpool.

Algunos consumidores se quejaron de que siempre es lo mismo: ofertas falsas, que sólo tienen Meses Sin Intereses (MSI), pague hasta 2024 o reembolsos por compras mínimas, que llegan a ser por montos de cinco mil pesos, “lo cual no siempre es posible”.

“Quiero cambiar mi sala, y desde hace un mes estoy sondeando precios. Me encuentro con precios inflados, con supuestos descuentos de 30 por ciento y eso sí, 20 MSI”, dijo Esperanza.

. Gráfico: La Razón de México

Alfonso salió en busca de algunos insumos para remodelar su casa. Asegura que sí encontró precios más bajos, “pero realmente son mínimos, creo que veo mejores opciones en las ventas nocturnas o en las ofertas de enero”.

Una empleada de Walmart, tienda que no forma parte de El Buen Fin como tal, ya que establece su propia estrategia de descuentos, platicó que las pantallas es lo que más se ha vendido. “Son las cuatro de la tarde y sólo nos queda una de 70 pulgadas, se fueron todas. También se llevan refrigeradores, estufas y freidoras de aire, pero nada que digas ¡wow!”.

Roberto fue uno de los que se llevó una pantalla nueva a casa: “Está a superbuen precio, costaba 13 mil pesos y me salió en menos de 10 mil, y a meses”, dijo, aunque reconoció que era una deuda que no tenía planeada.

Andrea, como pidió que la citaran, trabaja en El Palacio de Hierro. Ella lleva seis años laborando en esa empresa y asegura que las ventas han estado flojas. “No son malas, pero están lejos de ser las mejores que he visto”.

Tres consumidores coincidieron que son más precavidos con sus gastos, debido a que las condiciones económicas no son las mejores. “El problema no es comprar, el problema es pagar. Sólo vine a dar una vuelta con mi familia, a comer, pero no, no tenemos pensado gastar, porque no nos queremos endeudar con las tarjetas”, contó Armando.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada, aseguró que los establecimientos han estado abarrotados: “Las tiendas han tenido mucho mejores ventas que en los años pasados”. El sector privado espera ingresos por 141 mil millones de pesos este año, cinco por ciento más que en 2022.

De acuerdo con la Asociación de Venta Online, la intención de compra para El Buen Fin registra una “pequeña desaceleración” respecto a años anteriores, por factores como la desconfianza en las promociones, la situación económica del país y la persistente inflación.