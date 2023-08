Canirac y alcaldía Cuauhtémoc alistan reunión para detener operativos contra restauranteros.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González Bernal, se reunirá este martes con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de detener el retiro ilegal de infraestructura de los restaurantes en esa demarcación.

Fuera de la ley y sin previo aviso, la alcaldesa, Sandra Cuevas, ordena el levantamiento de la infraestructura de los establecimientos que tienen mesas, sillas, sombrillas y macetones instalados en algunas banquetas o pasos vehiculares, subrayó el empresario.

Manifestó que los restauranteros ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, están “alarmados, en desacuerdo y preocupados” por las acciones de Cuevas, que hasta el momento han afectado el patrimonio de 15 establecimientos.

“La autoridad tiene que actuar con fundamentos legales y no solo llevarse o destruir la infraestructura del lugar porque algo no le gusta. Eso no puede pasar”, indicó González Bernal.

En entrevista, aseguró que los restaurantes que cumplen con ciertos requisitos para colocar mesas en las banquetas, actúan conforme al programa “Ciudad al aire libre” que está totalmente legitimado en la Secretaría de Economía de la CDMX.

Colocar mesas, sillas, macetas y hasta sillones en las banquetas o en carriles vehiculares de manera permanente, es legal en la Ciudad de México, de acuerdo a dicho programa.

El programa fue aprobado por la cámara de diputados local en diciembre del 2022, como una manera de apoyar a la reactivación económica del sector en medio de la pandemia por COVID- 19.

“No entendemos porqué sin previo aviso, sin el debido proceso legal y sin acercarse al dueño del establecimiento, se llevan a cabo dichos operativos”, indicó.

