No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y ese dicho aplica de manera perfecta para este regreso a clases para el ciclo escolar 2023-2024, que se va a realizar este agosto.

De acuerdo con lo que marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica verán terminado el curso 2023-2024 el 16 de julio de 2024.

Regreso a clases



Mientras el inicio de las lecciones será el 28 de agosto, es ahí cuando millones de estudiantes se reúnan con sus maestros y personal administrativo. Lo que se tiene que destacar serán los profesores quienes como parte de la comunicad escolar lleguen antes a las aulas para tener sesiones del Consejo Técnico Escolar, esto del 21 al 25 de agosto.

Primer mega puente

Pero para que no se preocupen mucho, sólo unos días más tarde, el viernes 15 de septiembre se va a tener el primer mega puente, pues ese día se van a suspender las clases y desde el jueves 14 al lunes 18 se verá el regreso a las aulas.

Cuándo regresan en la prepa

Por otra parte, los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), regresan a las aulas, en el plan anual el 7 de agosto. Los estudiantes del Colegio de Bachilleres el 21 de agosto, en el Instituto Politécnico Nacional regresan el 28.

Calendario SEP 2023-2024 Foto: SEP

Fechas importantes para la SEP